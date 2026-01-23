Dono de bar se recusa a baixar som e é flagrado vendendo bebida a menores
PM constatou também a presença de adolescentes, com idades entre 15 e 17 anos, consumindo bebidas alcoólicas fornecidas pelo próprio bar
compartilheSIGA
Um caso de venda de bebidas alcoólicas a adolescentes em Patos de Minas, nesta quinta-feira (22/1), foi descoberta porque o dono do estabelecimento se recusou a baixar o volume do som após ordem da Polícia Militar. O proprietário do comércio foi preso por servir álcool a cinco menores de idade.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Leia Mais
A ocorrência começou por volta das 22h48, após moradores acionarem a PM devido ao som alto no bar, localizado na Rua Jaime Ramos no bairro Aurélio Caixeta. Os policiais foram até o local e orientaram o responsável a desligar a música, o que foi feito naquele momento.
Cerca de 50 minutos depois, novas denúncias indicaram que o som havia sido ligado novamente, no mesmo volume elevado. Um efetivo maior retornou ao estabelecimento e constatou também a presença de adolescentes, com idades entre 15 e 17 anos, consumindo bebidas alcoólicas fornecidas pelo próprio bar.
A venda de bebida alcoólica a menores é crime previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente e por isso o homem de 44 anos foi conduzido.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
A caixa de som foi apreendida e encaminhada à Delegacia de Polícia Civil de Patos de Minas. Os adolescentes foram identificados e liberados aos responsáveis.