CONFUSÃO EM BAR

Funcionário é demitido após ser agredido por cliente em bar

Confusão ocorreu após interrupção do serviço de bebidas e terminou com prisão, demissões e apuração por órgãos oficiais

Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
10/01/2026 13:18

Cliente agrediu funcionário em bar. Ele foi demitido dias depois
Cliente agrediu funcionário em bar. Ele foi demitido dias depois crédito: Reprodução / redes sociais

Um episódio de violência ocorrido em dezembro em um bar de São Francisco, nos Estados Unidos, ganhou um novo desdobramento. Miguel Marchese, bartender do restaurante Hazie’s e um dos funcionários agredidos durante a confusão que viralizou nas redes sociais, foi demitido após o incidente, segundo jornais locais.

Nas imagens que viralizaram nas redes sociais, a cliente, identificada como Shireen Afkari, visivelmente embriagada, aparece gritando e agredindo funcionários e clientes do estabelecimento. A confusão começou depois que o serviço de bebidas foi interrompido por conta do comportamento da mulher.

Afkar chegou a ser retirada do após a confusão. Mas, do lado de fora, ela entrou em luta corporal com Miguel Marchese, que tentava conduzi-la para fora do local. Durante o confronto, Afkari puxou o cabelo do bartender e resistiu à retirada. Outros homens precisaram intervir para separar os dois.

Após o primeiro afastamento, Afkari correu atrás de Miguel em direção ao restaurante e acabou caindo no chão em um novo confronto. Marchese foi posteriormente desligado do estabelecimento, apesar de não ter sido o funcionário que inicialmente derrubou a cliente durante a confusão.

Em entrevista ao SFGate, Miguel afirmou ter sido surpreendido pela demissão. “Havia muitas coisas suspeitas acontecendo naquele momento. Achei estranho ser demitido quando, na verdade, não fiz nada de errado”, disse. Ele também pediu empatia do público: “Peço que as pessoas se coloquem no meu lugar. Eu estava com laringite e tive o cabelo arrancado violentamente”, implorou.

De acordo com o bartender, a gerência do Hazie’s alegou que ele passou a representar um risco para a seguradora do restaurante em razão do episódio. Miguel também afirmou que ele e outros funcionários haviam registrado, ainda em dezembro, uma denúncia no Escritório de Fiscalização de Normas Trabalhistas (Office of Labor Standards Enforcement) por suposto roubo de salários e gorjetas no estabelecimento. O órgão confirmou que o restaurante está sob investigação.

Shireen Afkari também sofreu consequências profissionais. Identificada como gerente de marketing do aplicativo fitness Strava, ela foi demitida após a repercussão do vídeo. Em nota, a empresa afirmou não tolerar qualquer tipo de violência e classificou o comportamento da funcionária como “extremamente preocupante”, ainda que ocorrido fora do ambiente de trabalho.

Afkari foi presa na noite do incidente por embriaguez em via pública e levada à cadeia do condado de São Francisco. O caso segue sendo acompanhado pelas autoridades e por órgãos de fiscalização trabalhista.

briga demissao emprego estados-unidos mundo trabalho

