Funcionário é demitido após ser agredido por cliente em bar

Um episódio de violência ocorrido em dezembro em um bar de São Francisco, nos Estados Unidos, ganhou um novo desdobramento. Miguel Marchese, bartender do restaurante Hazie’s e um dos funcionários agredidos durante a confusão que viralizou nas redes sociais, foi demitido após o incidente, segundo jornais locais.

NEW: Drunk female customer attacks bar staff outside trendy San Francisco restaurant co-owned by celebrity chef Joey Altman



The unidentified couple had been cut off for being drunk and rude



Bartender Miguel Marchese said they were verbally abrasive and difficult with staff… pic.twitter.com/peqhRbKjqY — Unlimited L's (@unlimited_ls) December 16, 2025

Nas imagens que viralizaram nas redes sociais, a cliente, identificada como Shireen Afkari, visivelmente embriagada, aparece gritando e agredindo funcionários e clientes do estabelecimento. A confusão começou depois que o serviço de bebidas foi interrompido por conta do comportamento da mulher.

Afkar chegou a ser retirada do após a confusão. Mas, do lado de fora, ela entrou em luta corporal com Miguel Marchese, que tentava conduzi-la para fora do local. Durante o confronto, Afkari puxou o cabelo do bartender e resistiu à retirada. Outros homens precisaram intervir para separar os dois.

Após o primeiro afastamento, Afkari correu atrás de Miguel em direção ao restaurante e acabou caindo no chão em um novo confronto. Marchese foi posteriormente desligado do estabelecimento, apesar de não ter sido o funcionário que inicialmente derrubou a cliente durante a confusão.

Em entrevista ao SFGate, Miguel afirmou ter sido surpreendido pela demissão. “Havia muitas coisas suspeitas acontecendo naquele momento. Achei estranho ser demitido quando, na verdade, não fiz nada de errado”, disse. Ele também pediu empatia do público: “Peço que as pessoas se coloquem no meu lugar. Eu estava com laringite e tive o cabelo arrancado violentamente”, implorou.

De acordo com o bartender, a gerência do Hazie’s alegou que ele passou a representar um risco para a seguradora do restaurante em razão do episódio. Miguel também afirmou que ele e outros funcionários haviam registrado, ainda em dezembro, uma denúncia no Escritório de Fiscalização de Normas Trabalhistas (Office of Labor Standards Enforcement) por suposto roubo de salários e gorjetas no estabelecimento. O órgão confirmou que o restaurante está sob investigação.

Shireen Afkari também sofreu consequências profissionais. Identificada como gerente de marketing do aplicativo fitness Strava, ela foi demitida após a repercussão do vídeo. Em nota, a empresa afirmou não tolerar qualquer tipo de violência e classificou o comportamento da funcionária como “extremamente preocupante”, ainda que ocorrido fora do ambiente de trabalho.

Afkari foi presa na noite do incidente por embriaguez em via pública e levada à cadeia do condado de São Francisco. O caso segue sendo acompanhado pelas autoridades e por órgãos de fiscalização trabalhista.