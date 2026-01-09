Dono de estação de esqui é detido após incêndio que deixou 40 mortos na Suíça na véspera de Ano Novo

Um dos proprietários do bar suíço onde 40 pessoas morreram em um incêndio na véspera de Ano Novo foi detido, segundo relatos da imprensa local.

Fontes disseram à imprensa suíça que Jacques Moretti, um cidadão francês, apresentava risco de fuga.

O incêndio no bar Le Constellation, em Crans-Montana, deixou 116 pessoas feridas. Muitas das vítimas tinham menos de 20 anos.

Foi revelado esta semana que o bar na estação de esqui não passava por inspeções de segurança há cinco anos.

Jacques Moretti e sua esposa francesa, Jessica, que são donos do bar juntos, estão sendo investigados criminalmente pela promotoria suíça.

Ambos são suspeitos de homicídio culposo, lesão corporal culposa e incêndio criminoso culposo, informou a promotoria de Valais, no sul da Suíça.

Os promotores disseram acreditar que o incêndio começou quando pessoas que comemoravam o Ano Novo ergueram garrafas de champanhe com velas de faísca, incendiando a espuma isolante acústica no teto do bar no subsolo.

Nesta sexta-feira (9/1), a Suíça realizou um minuto de silêncio em homenagem às vítimas do incêndio, em um dia nacional de luto.

Em seguida, os sinos das igrejas tocaram por cinco minutos em todo o país.

Trens e bondes pararam e o aeroporto de Zurique suspendeu brevemente suas operações.

Em Crans-Montana, local do incêndio, os bombeiros locais foram aplaudidos de pé.