NOITE TRÁGICA

Dono de estação de esqui é detido após incêndio que deixou 40 mortos na Suíça na véspera de Ano Novo

O francês Jacques Moretti está detido por apresentar risco de fuga, segundo relatos da imprensa suíça.

BBC
BBC
Repórter
09/01/2026 14:04

Dono de estação de esqui é detido após incêndio que deixou 40 mortos na Suíça na véspera de Ano Novo
Dono de estação de esqui é detido após incêndio que deixou 40 mortos na Suíça na véspera de Ano Novo crédito: BBC

Um dos proprietários do bar suíço onde 40 pessoas morreram em um incêndio na véspera de Ano Novo foi detido, segundo relatos da imprensa local.

Fontes disseram à imprensa suíça que Jacques Moretti, um cidadão francês, apresentava risco de fuga.

O incêndio no bar Le Constellation, em Crans-Montana, deixou 116 pessoas feridas. Muitas das vítimas tinham menos de 20 anos. 

Foi revelado esta semana que o bar na estação de esqui não passava por inspeções de segurança há cinco anos.

Jacques Moretti e sua esposa francesa, Jessica, que são donos do bar juntos, estão sendo investigados criminalmente pela promotoria suíça.

Ambos são suspeitos de homicídio culposo, lesão corporal culposa e incêndio criminoso culposo, informou a promotoria de Valais, no sul da Suíça.

Os promotores disseram acreditar que o incêndio começou quando pessoas que comemoravam o Ano Novo ergueram garrafas de champanhe com velas de faísca, incendiando a espuma isolante acústica no teto do bar no subsolo.

Nesta sexta-feira (9/1), a Suíça realizou um minuto de silêncio em homenagem às vítimas do incêndio, em um dia nacional de luto.

Em seguida, os sinos das igrejas tocaram por cinco minutos em todo o país.

Trens e bondes pararam e o aeroporto de Zurique suspendeu brevemente suas operações.

Em Crans-Montana, local do incêndio, os bombeiros locais foram aplaudidos de pé.

