TRAGÉDIA NO ANO-NOVO

Investigação aponta que velas com faísca podem ter iniciado incêndio na Suíça, diz procuradora

Relatos iniciais de testemunhas já afirmavam que o fogo teria começado no porão do local, por causa de faíscas; 47 pessoas morreram e 115 ficaram feridas

02/01/2026 13:41

Polícia controla o acesso à rua onde um incêndio devastou um bar lotado durante as comemorações de Ano Novo na cidade turística de esqui alpino de Crans-Montana, em 1º de janeiro de 2026
Polícia controla o acesso à rua onde um incêndio devastou um bar lotado durante as comemorações de Ano Novo na cidade turística de esqui alpino de Crans-Montana, em 1º de janeiro de 2026 crédito: MAXIME SCHMID / AFP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Investigações iniciais sugerem que o incêndio em um bar na Suíça começou quando velas com faíscas, presas a garrafas de champanhe, foram levadas muito perto do teto, disse Beatrice Pilloud, uma procuradora local, nesta sexta-feira (2/01). 

Relatos iniciais de testemunhas já afirmavam que o fogo teria começado no porão do local, por causa de faíscas. Um vídeo do início do incêndio mostra jovens filmando chamas no teto, enquanto um homem tenta conter as labaredas com o que parece ser um tecido. 

O incêndio ocorreu por volta da 1h30 local da quinta-feira (1º) -21h30 de quarta (31) em Brasília- durante uma festa de Ano-Novo no bar Le Constellation, um local popular entre turistas. Parte das vítimas é de estrangeiros. Segundo o Itamaraty, não há registro de brasileiros

O incidente causou a morte de 47 pessoas até agora e feriu outras 115; algumas estão em estado grave. 

Investigadores suíços iniciaram a tarefa de identificar os corpos carbonizados nesta sexta (2). A primeira vítima foi identificada como Emanuele Galeppin, um italiano de 16 anos. O jovem era um golfista que morava em Dubai. 

Pessoas em luto se reúnem perto do bar Le Constellation, onde um incêndio devastou o local durante as comemorações de Ano Novo na cidade turística de Crans-Montana MAXIME SCHMID / AFP

Uma vez que os ferimentos por queimaduras foram graves na maioria dos jovens, as autoridades do país afirmaram que pode levar dias para nomear todas as vítimas.

