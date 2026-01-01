Itamaraty diz que não há brasileiros entre vítimas de incêndio na Suíça

Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

Cerca de 40 pessoas morreram e mais de 100 ficaram feridas após uma explosão seguida de incêndio na estação de esqui de Crans-Montana, na Suíça, na madrugada desta quinta-feira (1º/1). Em nota, o Ministério das Relações Exteriores do Brasil informou que, até o momento, não há registro de brasileiros entre as vítimas fatais ou feridos.

O Itamaraty também lamentou a tragédia e manifestou solidariedade ao povo e ao governo suíços, destacando que permanece à disposição para atender eventuais emergências envolvendo cidadãos brasileiros no país.

“O governo brasileiro tomou conhecimento, com consternação, do incêndio ocorrido em 1º de janeiro em um bar em Crans-Montana, Suíça, que deixou elevado número de vítimas fatais e feridos graves. Ao expressar seu pesar às vítimas e a seus familiares, o Brasil manifesta sua solidariedade ao povo e ao governo suíços. Não há registro, até o momento, de vítimas brasileiras”, diz o comunicado oficial.

O que se sabe até o momento

Segundo informações da polícia local, o incidente ocorreu por volta da 1h30 no horário local (21h30 de quarta-feira, no horário de Brasília), no Bar Le Constellation, onde acontecia uma festa de Ano-Novo.

Crans-Montana é uma luxuosa estação de esqui localizada no coração dos Alpes Suíços, a cerca de duas horas da capital Berna. De acordo com as autoridades, ao menos 40 pessoas morreram e outras 115 ficaram feridas no incêndio. As vítimas foram socorridas e encaminhadas para hospitais nas cidades de Sion, Lausanne, Genebra e Zurique.

As causas do incêndio ainda estão sendo investigadas pelas autoridades suíças. Em entrevista à emissora francesa BFM TV, duas turistas francesas que estavam no bar relataram que o fogo teria começado depois que uma garçonete acendeu velas de aniversário muito próximas ao teto de madeira do estabelecimento.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Segundo os relatos, as duas conseguiram escapar subindo uma escada estreita até o térreo, em meio ao pânico provocado pelo incêndio. Minutos depois, afirmaram, as chamas já haviam se espalhado e atingido todo o andar inferior do prédio.