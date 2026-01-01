Assine
BENÇÃO

Leão XIV pede paz entre nações 'ensanguentadas por conflitos e miséria'

Papa lembrou que, desde 1º de janeiro de 1968, a data é lembrada como Dia Mundial da Paz

Paula Laboissière – Repórter da Agência Brasil
01/01/2026 17:04

Praça São Pedro durante o Angelus com Papa Leão XIV
No Angelus da Solenidade de Maria Santíssima Mãe de Deus, o Papa convida a começar o novo ano com um coração convertido crédito: Vatican News/Reprodução

Após celebrar sua primeira missa em 2026, o papa Leão XIV fez um apelo à paz no mundo, sobretudo entre "nações ensanguentadas por conflitos e miséria".

"À medida que o ritmo dos meses se repete, o Senhor convida-nos a renovar o nosso tempo, inaugurando por fim uma era de paz e amizade entre todos os povos. Sem este desejo de bem, não faria sentido virar as páginas do calendário nem preencher as nossas agendas", disse o pontífice a cerca de 40 mil fiéis reunidos na Praça São Pedro, durante a oração do Angelus. 

"Rezemos todos juntos pela paz. Antes de tudo, pela paz entre as nações ensanguentadas por conflitos e miséria, mas também pela paz nos nossos lares, nas famílias feridas pela violência e pela dor. Certos de que Cristo, nossa esperança, é o sol da justiça que jamais se põe, peçamos com confiança a intercessão de Maria, Mãe de Deus e Mãe da Igreja", completou.

Praça São Pedro durante o Angelus com Papa Leão XIV
Praça São Pedro durante o Angelus desta quinta-feira (1º) Vatican News/Reprodução

Ao final da oração, Leão XIV lembrou que, desde 1º de janeiro de 1968, a data é lembrada como Dia Mundial da Paz e citou parte da mensagem que proferiu ao ser eleito novo pontífice: "A paz esteja com todos vocês", convidando cristãos a iniciarem o novo ano desarmando corações, rejeitando toda forma de violência e manifestando apreço por iniciativas de promoção da paz em todo o mundo.

Em sua conclusão, ao recordar o oitavo centenário da morte de São Francisco, o papa concedeu sua bênção ao mundo.

