Papa faz apelo por diálogo direto entre Ucrânia e Rússia

25/12/2025 08:45

O papa Leão XIV pediu nesta quinta-feira (25) à Ucrânia e Rússia que encontrem "a coragem para dialogar de maneira sincera, direta e respeitosa", durante sua homilia de Natal no Vaticano.

"Rezamos especialmente pelo atribulado povo ucraniano, para que cesse o estrondo das armas e as partes envolvidas, com o apoio da comunidade internacional, encontrem a coragem para dialogar de maneira sincera, direta e respeitosa", declarou em sua bênção 'urbi et orbi', após a missa do dia de Natal.

Moscou e Kiev negociam há várias semanas, de maneira separada, o plano dos Estados Unidos para acabar com a guerra de quase quatro anos.

Tópicos relacionados:

conflito diplomacia natal papa religiao russia ucrania

