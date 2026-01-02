Dono de bar suíço destruído por incêndio afirma que normas de segurança foram respeitadas

O proprietário do bar suíço devastado por um incêndio mortal durante as celebrações de Ano Novo afirmou nesta sexta-feira (2) à imprensa que todas as normas de segurança foram respeitadas.

O cumprimento das normas de segurança está sob escrutínio desde o incêndio devastador que ocorreu na madrugada de 1º de janeiro no bar Le Constellation, localizado na prestigiada estação de esqui suíça de Crans-Montana.

O incêndio deixou 40 mortos e 119 feridos, em sua maioria jovens, segundo o balanço mais recente.

Jacques Moretti, francês proprietário do bar junto com sua esposa Jessica, declarou ao jornal Tribune de Genève que o estabelecimento havia sido submetido a "três inspeções em dez anos".

O Le Constellation, situado no térreo de um edifício residencial, tem capacidade para 300 pessoas, além de outras 40 em sua varanda, segundo o site da estação de esqui.

Várias testemunhas afirmaram que o espaço de eventos no subsolo, onde o fogo começou, estava ligado ao térreo apenas por uma escada, descrita por alguns como "estreita".

A promotora do cantão suíço de Valais (sudoeste), Béatrice Pilloud, indicou que o respeito às normas de segurança no estabelecimento é um dos eixos da investigação sobre a tragédia.

Segundo afirmou a promotora em uma entrevista coletiva, tudo indica que "o fogo teve origem em sinalizadores ou velas tipo sinalizadores colocadas sobre garrafas de champagne".

Pilloud informou que os proprietários do bar saíram ilesos e foram interrogados como testemunhas, sem que, até o momento, tenha sido estabelecida qualquer responsabilidade penal.

As declarações deles permitiram esclarecer a disposição do local, os detalhes das reformas recentes e a capacidade do estabelecimento, além de fornecer informações para a elaboração da lista de pessoas presentes no momento do incêndio, explicou a promotora.

De acordo com informações da imprensa, Jacques Moretti não se encontrava no bar quando o incêndio começou, mas sim no outro dos dois estabelecimentos do casal.

Jessica Moretti estava presente no local no momento do desastre e sofreu ferimentos leves, mas pôde retornar para casa.

