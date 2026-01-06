Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Autoridades suíças admitem falha em inspeção de bar incendiado

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
06/01/2026 08:40

compartilhe

SIGA

Autoridades locais suíças admitiram, nesta terça-feira (6), que nos últimos cinco anos não foram realizadas as inspeções periódicas de segurança antichamas no bar onde um incêndio matou 40 pessoas. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"Não foram efetuadas inspeções periódicas entre 2020 e 2025. Lamentamos profundamente", declarou em coletiva de imprensa Nicolas Feraud, prefeito de Crans-Montana, cinco dias após a tragédia no bar Le Constellation. 

Em comunicado, a Prefeitura informou que havia revisado todos os documentos enviados à Procuradoria do Cantão de Valais após o incêndio. Garantiu que os documentos detalham os "procedimentos administrativos sobre a conformidade do estabelecimento". 

"Embora somente em 2025 tenham sido realizadas mais de 1.400 inspeções de incêndio no município, o conselho municipal lamenta profundamente descobrir que este estabelecimento não foi submetido às inspeções periódicas entre 2020 e 2025", acrescentou. 

Disse que decidiu encarregar uma agência externa especializada de realizar inspeções em todos os estabelecimentos públicos e proibir o uso de artefatos pirotécnicos em ambientes internos.

O município de Crans-Montana "continuará fazendo o possível para garantir que uma tragédia como esta não volte a ocorrer". 

A polícia de Valais disse na segunda-feira que identificou as 116 pessoas feridas no incêndio, das quais 83 continuam hospitalizadas. A idade média dos mortos é de 19 anos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

rjm/ag/mas/sag/jc/aa

Tópicos relacionados:

acidente incendio

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay