Autoridades suíças admitem falha em inspeção de bar incendiado

Autoridades locais suíças admitiram, nesta terça-feira (6), que nos últimos cinco anos não foram realizadas as inspeções periódicas de segurança antichamas no bar onde um incêndio matou 40 pessoas.

"Não foram efetuadas inspeções periódicas entre 2020 e 2025. Lamentamos profundamente", declarou em coletiva de imprensa Nicolas Feraud, prefeito de Crans-Montana, cinco dias após a tragédia no bar Le Constellation.

Em comunicado, a Prefeitura informou que havia revisado todos os documentos enviados à Procuradoria do Cantão de Valais após o incêndio. Garantiu que os documentos detalham os "procedimentos administrativos sobre a conformidade do estabelecimento".

"Embora somente em 2025 tenham sido realizadas mais de 1.400 inspeções de incêndio no município, o conselho municipal lamenta profundamente descobrir que este estabelecimento não foi submetido às inspeções periódicas entre 2020 e 2025", acrescentou.

Disse que decidiu encarregar uma agência externa especializada de realizar inspeções em todos os estabelecimentos públicos e proibir o uso de artefatos pirotécnicos em ambientes internos.

O município de Crans-Montana "continuará fazendo o possível para garantir que uma tragédia como esta não volte a ocorrer".

A polícia de Valais disse na segunda-feira que identificou as 116 pessoas feridas no incêndio, das quais 83 continuam hospitalizadas. A idade média dos mortos é de 19 anos.

