Menina de 1 ano cai em cima de carregador e fica com ele cravado na testa

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Uma menina de 1 ano e quatro meses ficou com um carregador de celular cravado na testa depois de cair da cama em cima do aparelho, que estava no chão, em Divinópolis (MG), na Região Oeste do estado. De acordo com o neurologista Bruno Castro, que atendeu o caso, o objeto chegou a atingir o crânio da criança.

O médico explica que qualquer lesão cerebral pode causar uma cicatriz que pode desenvolver, no futuro, uma crise convulsiva, epilepsia, mas que é necessário um acompanhamento da criança. Apesar disso, a chance de ela desenvolver alguma sequela é baixa. O caso ocorreu na noite de segunda-feira (12/1).

Segundo Castro, a menina deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Divinópolis, onde foi constatado que ela tinha uma fratura no crânio. A criança foi encaminhada ao Hospital São João de Deus, onde o neurologista atua e, imediatamente, levada ao bloco cirúrgico. Os médicos retiraram o objeto, corrigiram a lesão e estancaram um pequeno sangramento.

“A criança foi levada para o Centro de Terapia Intensiva (CTI), em 36 horas ela até teve alta de lá, fez tomografia de controle óptico. Como é um material contaminado, considerado contaminado e tudo, ela está internada até hoje. Ela vai tomar as últimas doses de antibiótico e vai receber alta, mas ela está super bem e é mais provável que ela recupere sem déficit”, explica o neurologista.

Como isso aconteceu?

A mãe informou que foi ao banheiro e deixou a filha na cama. Logo em seguida, ela ouviu a menina chorar e a encontrou no chão, com os pinos do carregador na testa. Ela, então, acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que as levou para a UPA. Conforme relatado, em nenhum momento a menina ficou desacordada.

De acordo com o médico, crianças têm boa recuperação devido à boa plasticidade neuronal, isto é, como o cérebro está em desenvolvimento, há boas chances de ela ter uma recuperação excelente. No entanto, ele reforça que é necessário tomar cuidados em casa para que esse tipo de acidente não ocorra.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

“A maioria deles [acidentes] acontecem em casa, é um momento rapidinho de descuido. Uma criança que não anda ainda, não sobe e desce da cama, ela não pode ficar desassistida. Então, se for o caso, estiver sozinho, colocar a criança no chão, no lugar onde ela não vai conseguir sair, num chiqueirinho, porque senão pode acontecer algum acidente desse tipo”, orienta.

