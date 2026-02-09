Homem agride ex e ateia fogo na casa dela

Uma mulher teve a casa incendiada pelo ex-companheiro no fim de semana em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. O homem, de 35 anos, não teria aceitado o fim do relacionamento.

Segundo a Polícia Militar, o agressor invadiu o imóvel, no Bairro Residencial Integração, agrediu a vítima e ateou fogo em diversos cômodos da residência. As chamas destruíram móveis e objetos pessoais da mulher.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu controlar o fogo antes que ele se espalhasse para imóveis vizinhos. A vítima apresentava ferimentos decorrentes das agressões, mas recusou atendimento médico.

Após o crime, o suspeito fugiu e ainda não foi localizado. O caso foi registrado como violência doméstica e dano qualificado e encaminhado à Delegacia da Mulher, onde será feita a solicitação de medida protetiva.