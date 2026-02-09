Assine
O legado de Henrique Maderite e o bordão 'Sextou, BB'

Entenda como a expressão popularizada pelo influenciador se destacou na internet brasileira

Flor Sette Camara*
Flor Sette Camara*
09/02/2026 12:07 - atualizado em 09/02/2026 12:13

O legado de Henrique Maderite e o bordão 'Sextou, BB'
Henrique Maderite transmitindo a alegria e energia que o popularizaram nas redes sociais. crédito: Reprodução/ Redes sociais @henriquemaderite

Henrique Costa Ferreira ficou conhecido nas redes sociais como Henrique Maderite e soma mais de 2,5 milhões de seguidores nas redes sociais. O influenciador, que foi responsável por popularizar bordões como o “sextou, BB”, foi encontrado morto na última sexta-feira (6/2) após sofrer um infarto fulminante.

Natural de Belo Horizonte, o influenciador celebrava toda sexta-feira o início do fim de semana através de vídeos curtos, que rapidamente viralizavam. Em suas publicações, gravadas em diversos contextos, como em seu haras ou no caminhão, sua autenticidade se destacava.

A expressão "sextou" já existia, mas Maderite a popularizou com seu estilo, usando variações como "sextou, BB" ou "sexta-feira, papai". Essa personalização criou uma identidade única, passando a ser usada em memes, músicas e até em campanhas publicitárias.

O legado de Henrique Maderite vai além dos números nas redes sociais. Ele demonstrou como a comunicação digital pode ser simples e, ainda assim, impactante.

Sua morte precoce gerou uma onda de homenagens que reforçam o carinho do público. O bordão "sextou, BB" permanece como uma marca de sua passagem, um lembrete de que a alegria pode estar nas coisas mais simples da vida, como a chegada de um fim de semana.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

*estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria

