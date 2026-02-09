Esposa de Maderite relata o que aconteceu na tarde em que influencer morreu

A esposa do influenciador Henrique Maderite, Fernanda Maciel, usou as redes sociais para pedir que as pessoas parem de especular sobre a causa da morte do empresário, ocorrida na última sexta-feira (6/2). Em uma série de publicações nos stories, Nanda afirmou que o marido foi vítima de infarto fulminante e que não houve crime. O influenciador, dono dos bordões "Sextou, bebê” e “Sexta-feira, papai. Pode olhar aí, 'mei-dia'. Quem fez, fez”, foi encontrado já sem vida em seu haras, em Amarantina, distrito de Ouro Preto, na Região Central de Minas.

Nanda começou as publicações agradecendo às “demonstrações de amor” que sua família tem recebido desde a noite de sexta-feira. Ela afirmou que, em respeito aos fãs e às pessoas que acompanharam a vida do marido, se sentiu na responsabilidade de “explicar” o que ocorreu.

“Nunca vou conseguir mensurar o tamanho da minha dor para vocês. Mas talvez esclarecer algumas coisas, porque são muitos comentários”, afirmou.

De acordo com a empresária, na manhã de 6 de fevereiro, Maderite foi para a fazenda, em companhia de um dos melhores amigos. Lá, ele teria feito “tudo que gostava”, andado a cavalo, ficado perto de pessoas amadas e bebido sua cerveja de sexta-feira.

Por volta das 16h30, o influenciador teria começado a sentir um mal-estar e, por isso, resolveu tomar banho e dormir. “Passou um tempo, o Bernardo (melhor amigo) foi ao quarto chamá-lo. Disse que chegou brincando, perguntando onde ele estava. E, para a infelicidade do Bernardo, na hora que ele abriu a porta do quarto, o Henrique estava caído no chão”, relatou Maciel.

As especulações sobre a real causa da morte de Maderite começaram a partir de informações que constavam no boletim de ocorrência, em que há relatos de ferimentos no pescoço e sangramento em um dos ouvidos. No entanto, a esposa do influenciador afirmou que os ferimentos foram causados por uma queda, durante o infarto.

“Como o Henrique usava uma corrente, quando ele caiu a medalha machucou uma parte do pescoço. E o lado que ele caiu, ele bateu na escrivaninha. Então, teve um sangramento em uma das orelhas”, contou.

Despedida

Henrique Maderite foi sepultado na tarde desse domingo (8/2). Desde a entrada no Cemitério Bosque da Esperança, no Bairro Jaqueline, Região Norte de Belo Horizonte, era possível perceber a dimensão das homenagens ao influenciador. Dezenas de coroas de flores marcaram o velório do empresário. Ao longo da tarde, o velório recebeu amigos, familiares e figuras públicas próximas a Maderite. Entre elas, o prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião, que destacou a alegria e a influência positiva do empresário.

“Vim em nome do povo de BH abraçar o Juninho, filho dele, a esposa e os familiares, e agradecer por tudo o que ele fez pela cidade. A alegria dele era contagiante, nunca vi ele triste”, afirmou.

O prefeito também relembrou a última conversa com o influenciador, ocorrida um dia antes da morte. “Ele me chamou: ‘Prefeito, vamos tomar uma (cerveja). Amanhã é sexta’. Eu respondi que a vida estava corrida, mas que iríamos marcar. Infelizmente, o destino não permitiu que nos despedíssemos da forma que ele queria”, lamentou, em coletiva.

Presenças e homenagens

No sábado (7/2), o Atlético, time do coração de Maderite, prestou homenagem durante a partida contra o Athletic, pelo Campeonato Mineiro. Na Arena MRV, no Bairro Califórnia, torcedores fizeram um minuto de silêncio. O clube também publicou nota em homenagem ao influenciador e enviou uma coroa de flores ao velório.

O presidente do Atlético, Sérgio Coelho, compareceu ao velório e comentou sobre a perda. “Fiquei muito sentido. Independentemente de ser atleticano, perdemos uma pessoa do bem, que fazia as pessoas felizes. O que podemos fazer é orar e dar conforto à família”, disse.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Integrantes do movimento Legendários acompanharam a cerimônia durante todo o dia. Eles permaneceram fora apenas do momento reservado aos familiares na Sala de Cerimônia Imersiva, quando se reuniram em uma roda de oração.