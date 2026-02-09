IPVA 2026 MG: confira um guia completo sobre pagamentos, prazos e descontos

Proprietários de veículos em Minas Gerais já podem se planejar para o pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2026. A organização antecipada é fundamental para aproveitar os descontos disponíveis e evitar juros. O governo estadual oferece múltiplas formas de quitação, incluindo Pix e o tradicional boleto bancário.

O calendário de pagamentos de 2026 teve início nesta segunda-feira (9/2), com as datas de vencimento organizadas de acordo com o final da placa de cada veículo, estendendo-se até 13 de fevereiro para cota única ou primeira parcela.

Para consultar os valores e emitir a guia de pagamento, o motorista precisa ter em mãos o número do Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam).

Como pagar o IPVA 2026 em Minas Gerais

O processo para quitar o imposto é feito de forma totalmente digital, por meio do site da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais (SEF-MG). A plataforma permite que o contribuinte escolha a opção mais conveniente. Veja o passo a passo para cada modalidade:

Pix: a forma mais rápida de pagamento. No site da SEF-MG, basta gerar o QR Code associado ao débito do veículo. Depois, é só abrir o aplicativo do seu banco, selecionar a opção de pagamento via Pix com QR Code, escanear a imagem e confirmar a transação. A baixa no sistema costuma ser imediata. Fique atento a golpes e verifique se o beneficiário do pagamento é o Estado de Minas Gerais (CNPJ: 18.715.615/0001-60).

Boleto bancário (DAE): para quem prefere o método tradicional, é possível emitir o Documento de Arrecadação Estadual (DAE) no mesmo site. O pagamento pode ser realizado em agências bancárias, caixas eletrônicos, casas lotéricas credenciadas ou pelo internet banking do seu banco.

Além do IPVA, os proprietários devem quitar a Taxa de Renovação do Licenciamento Anual do Veículo (TRLAV), no valor de R$ 35,62. O prazo para o pagamento desta taxa é 31 de março, independentemente do final da placa do veículo.

Descontos que fazem a diferença no bolso

Planejar o pagamento do IPVA 2026 com antecedência pode garantir uma boa economia. O estado de Minas Gerais oferece diferentes tipos de abatimento no valor do imposto, que podem ser acumulados. Fique atento às principais oportunidades para reduzir o custo do tributo.

O principal benefício é para quem opta pela cota única, que concede 3% de desconto sobre o valor total. Além disso, existe o programa Bom Pagador, que beneficia os veículos que mantiveram o IPVA em dia por dois anos consecutivos, que também oferece um desconto adicional de 3%. O benefício é vinculado ao Renavam do veículo.

Os dois benefícios são cumulativos. Assim, um motorista que pagar à vista e estiver qualificado como "bom pagador" pode alcançar um desconto total de 6% no IPVA 2026, aliviando o orçamento no início do ano.

Isenção do IPVA

Veículos com 20 anos ou mais de fabricação são isentos do pagamento do IPVA em Minas Gerais. A isenção é automática, não sendo necessário que o proprietário faça qualquer solicitação.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

