Quatro pessoas de uma família morrem soterradas em deslizamento de açude

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Quatro pessoas de uma mesma família morreram soterradas quando um deslizamento de terra na lateral de um açude atingiu parte de uma casa em Eugenópolis (MG), na Zona da Mata, na manhã desta terça-feira (10/2).

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG), os corpos ainda não foram reconhecidos, mas populares informaram que as vítimas são um casal (pai e mãe) e dois filhos, de 15 e 20 anos.

Os militares foram acionados para a Comunidade da Prata, a 700 metros da BR-356, em Eugenópolis. Ainda de acordo com os bombeiros, a Defesa Civil no local avaliou que não houve o rompimento do açude, mas sim um deslizamento de massa na lateral devido à forte chuva na região.

O Estado de Minas questionou o órgão estadual sobre a relação das mortes com o período chuvoso atual, que, até a manhã desta terça-feira, contabilizava seis mortes. Se confirmada a relação das mortes com a chuva, o número então chegará a 10.

A perícia técnica da Polícia Civil (PC) foi acionada para atender a ocorrência.



Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Matéria em atualização