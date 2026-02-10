Acordo com Artemig amplia em 10km duplicação da BR-365

Um acordo entre a Agência Reguladora de Transportes de Minas Gerais (Artemig) e a concessionária EPR Triângulo vai ampliar em 10 quilômetros o trecho de duplicação da rodovia BR-365, no sentido Uberlândia–Patrocínio. O ajuste contratual também antecipa a obra em três anos.

Com o acordo, a duplicação da BR-365 passa de 36,1 quilômetros para 46,4 quilômetros. Do total ampliado, 5,6 quilômetros estão localizados em Uberlândia (Triângulo Mineiro), entre os km 576 e 581, incluindo a construção de uma ponte, enquanto 4,7 quilômetros ficam em Patrocínio (Alto Paranaíba), entre os km 486 e 490.

Originalmente previstas para o oitavo ano da concessão, em fevereiro de 2031, as obras foram antecipadas e passam a ser executadas simultaneamente no trecho de Uberlândia, com previsão de entrega até o final do quinto ano, em fevereiro de 2028.

Somente em investimentos da EPR Triângulo, mais de R$ 400 milhões serão aplicados na região, sendo que R$ 265 milhões serão destinados exclusivamente à duplicação da BR-365, entre Uberlândia e Patrocínio.

De acordo com a EPR Triângulo, as obras serão executadas em duas frentes simultâneas, mantendo a rodovia em operação e garantindo maior previsibilidade para os usuários.

"Direcionamos os investimentos para onde eles produzem benefícios concretos, com entregas mais rápidas e impacto direto na vida de quem utiliza a rodovia", afirmou o diretor-presidente do Núcleo Minas Estaduais da EPR, Diogo Santiago.

Além da BR-365, o acordo entre a concessionária e a Artemig contempla melhorias na BR-452, nas proximidades de Uberlândia, com a implantação de aproximadamente cinco quilômetros de faixas adicionais. O primeiro lote, com 3 quilômetros, tem início previsto ainda para este ano.

Segundo o diretor-executivo da EPR Triângulo, Alejandro Radice, as ampliações são resultado de uma proposta técnica construída de forma conjunta com o poder concedente. "Vamos aplicar nossa expertise em engenharia e segurança viária para entregar uma infraestrutura mais segura, eficiente e alinhada às expectativas da sociedade", disse.

Geração de empregos

As intervenções, ainda segundo levantamento da concessionária, devem gerar mais de 5 mil empregos, somando postos diretos, indiretos e os efeitos em cadeia da obra.

O início das obras está condicionado à emissão das licenças ambientais, seguindo os ritos legais.