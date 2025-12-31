Novos radares em rodovias no Sul de Minas começam a multar na terça (6/1)

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Seis novos radares começarão a multar motoristas por excesso de velocidade em quatro cidades do Sul de Minas Gerais a partir de terça-feira (6/1). Os equipamentos já foram instalados pela concessionária que administra o trecho, em caráter educativo, sem emissão de multas até segunda (5/1).

Segundo a EPR Sul de Minas, o objetivo principal é reforçar a segurança viária na BR-459, MG-290 e LMG-877 (confira abaixo os locais onde foram instalados). Os medidores de velocidade foram instalados em pontos estratégicos de municípios como Poços de Caldas, Piranguinho e Inconfidentes.

A medida prioriza locais com alto volume de tráfego e presença de pedestres, buscando harmonizar a convivência entre veículos leves e pesados. A fiscalização fica a cargo do Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

As infrações registradas serão convertidas automaticamente em penalidades conforme o Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Quais são os pontos de fiscalização?