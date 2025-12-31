Novos radares em rodovias no Sul de Minas começam a multar na terça (6/1)
Equipamentos foram instalados em seis pontos da BR-459, da MG-290 e da LMG-877, em quatro municípios mineiros. Confira os locais
Seis novos radares começarão a multar motoristas por excesso de velocidade em quatro cidades do Sul de Minas Gerais a partir de terça-feira (6/1). Os equipamentos já foram instalados pela concessionária que administra o trecho, em caráter educativo, sem emissão de multas até segunda (5/1).
Segundo a EPR Sul de Minas, o objetivo principal é reforçar a segurança viária na BR-459, MG-290 e LMG-877 (confira abaixo os locais onde foram instalados). Os medidores de velocidade foram instalados em pontos estratégicos de municípios como Poços de Caldas, Piranguinho e Inconfidentes.
A medida prioriza locais com alto volume de tráfego e presença de pedestres, buscando harmonizar a convivência entre veículos leves e pesados. A fiscalização fica a cargo do Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG).
As infrações registradas serão convertidas automaticamente em penalidades conforme o Código de Trânsito Brasileiro (CTB).
Quais são os pontos de fiscalização?
- LMG-877: KM 6,70 e KM 12 (Poços de Caldas)
- BR-459: KM 139,90 (Piranguinho)
- MG-290: KM 36,45 (Borda da Mata)
- MG-290: KM 48,65 e KM 48,89 (Inconfidentes)