ATENÇÃO, MOTORISTAS!

Novos radares em rodovias no Sul de Minas começam a multar na terça (6/1)

Equipamentos foram instalados em seis pontos da BR-459, da MG-290 e da LMG-877, em quatro municípios mineiros. Confira os locais

Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
31/12/2025 15:28

Radares ajudam a reduzir infrações no trânsito, diz estudo
Novos radares no Sul de Minas começam a multar na terça (6/1) em três rodovias da região crédito: DINO

Seis novos radares começarão a multar motoristas por excesso de velocidade em quatro cidades do Sul de Minas Gerais a partir de terça-feira (6/1). Os equipamentos já foram instalados pela concessionária que administra o trecho, em caráter educativo, sem emissão de multas até segunda (5/1).

Segundo a EPR Sul de Minas, o objetivo principal é reforçar a segurança viária na BR-459, MG-290 e LMG-877 (confira abaixo os locais onde foram instalados). Os medidores de velocidade foram instalados em pontos estratégicos de municípios como Poços de Caldas, Piranguinho e Inconfidentes.

A medida prioriza locais com alto volume de tráfego e presença de pedestres, buscando harmonizar a convivência entre veículos leves e pesados. A fiscalização fica a cargo do Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG).

As infrações registradas serão convertidas automaticamente em penalidades conforme o Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Quais são os pontos de fiscalização?

  • LMG-877: KM 6,70 e KM 12 (Poços de Caldas)
  • BR-459: KM 139,90 (Piranguinho)
  • MG-290: KM 36,45 (Borda da Mata)
  • MG-290: KM 48,65 e KM 48,89 (Inconfidentes)

