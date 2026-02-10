PRF recupera carro furtado e prende suspeito em Pernambuco

Um homem de 36 anos foi preso na manhã desta terça-feira (10/2), em Patos de Minas, Alto Paranaíba ao ser flagrado com um carro furtado e com placas clonadas. A abordagem foi feita pela Polícia Rodoviária Federal durante patrulhamento na rodovia BR-365.

A PRF recebeu a informação de que um veículo, que seguia em direção a São Paulo, poderia ser clonado. O carro foi localizado e nele havia três pessoas. O motorista afirmou que o veículo era alugado e disse ter pagado R$ 13 mil para utilizá-lo por dois meses.



Depois da verificação dos dados, os policiais constataram que as placas eram clonadas, e que havia o registro de furto do veículo, feito em 10 de janeiro deste ano, em Recife (PE). O condutor foi preso e encaminhado à Polícia Civil de Patos de Minas. Os outros ocupantes foram ouvidos como testemunhas.



O carro foi apreendido e será devolvido ao proprietário.