Assine
overlay
Início Gerais
FURTO FRUSTRADO

PRF recupera carro furtado e prende suspeito em Pernambuco

Na abordagem, os policiais constataram que as placas eram clonadas, e que havia registro do furto do veículo feito em 10 de janeiro deste ano

Publicidade
Carregando...
VL
Vinicius Lemos - Especial para o EM
VL
Vinicius Lemos - Especial para o EM
Repórter
10/02/2026 19:05

compartilhe

SIGA
x
PRF recupera carro furtado em Pernambuco e prende suspeito
PRF recupera carro furtado em Pernambuco e prende suspeito crédito: DivulgaÃ§Ã£o/PRF

Um homem de 36 anos foi preso na manhã desta terça-feira (10/2), em Patos de Minas, Alto Paranaíba ao ser flagrado com um carro furtado e com placas clonadas. A abordagem foi feita pela Polícia Rodoviária Federal durante patrulhamento na rodovia BR-365.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

A PRF recebeu a informação de que um veículo, que seguia em direção a São Paulo, poderia ser clonado. O carro foi localizado e nele havia três pessoas. O motorista afirmou que o veículo era alugado e disse ter pagado R$ 13 mil para utilizá-lo por dois meses.

Depois da verificação dos dados, os policiais constataram que as placas eram clonadas, e que havia o registro de furto do veículo, feito em 10 de janeiro deste ano, em Recife (PE). O condutor foi preso e encaminhado à Polícia Civil de Patos de Minas. Os outros ocupantes foram ouvidos como testemunhas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O carro foi apreendido e será devolvido ao proprietário.

Tópicos relacionados:

furto-frustrado

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay