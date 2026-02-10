Assine
ATENÇÃO REDOBRADA

Belo Horizonte está em alerta para risco geológico forte até o carnaval

As regionais Barreiro, Oeste, Centro-Sul, Leste e Noroeste estão em alerta de risco forte. Já a Nordeste está em risco moderado

10/02/2026 18:16 - atualizado em 10/02/2026 18:17

Chuva forte atinge Belo Horizonte na tarde deste domingo (8/2). Na foto, Avenida Cristiano Machado, na Região Norte
Durante o aviso de risco geológico, a Defesa Civil recomenda que os moradores fiquem atentos ao grau de saturação do solo crédito: Marcos Vieira/EM/D.A.Press

As constantes chuvas que têm atingido Belo Horizonte nos últimos dias colocaram cinco regionais em alerta para risco geológico forte. O aviso foi emitido pela Defesa Civil na tarde desta terça-feira (10/2). As regiões afetadas são: Barreiro, Oeste, Centro-Sul, Leste e Noroeste.

Já a regional Nordeste está sob risco moderado.

Os avisos meteorológicos estão vigentes até sábado (14/2), primeiro dia oficial do carnaval da capital mineira.

Nesta quarta-feira (11/2), a previsão é de céu nublado a parcialmente nublado, com possibilidade de chuva e rajadas de vento a qualquer hora e chances de raios a partir da tarde. A temperatura mínima prevista é de 16 °C, e a máxima, de 27 °C, com umidade relativa do ar mínima em torno de 60% à tarde.

Durante o aviso de risco geológico, a Defesa Civil recomenda que os moradores fiquem atentos ao grau de saturação do solo, sinais construtivos e cuidados com quedas de muros, deslizamentos e desabamentos.

Caso a população observe algum dos sinais, o órgão orienta que a pessoa saia imediatamente do imóvel e ligue para o órgão por meio do número 199.

Quais os indícios para deslizamentos?

  • Trinca nas paredes.
  • Água empoçando no quintal.
  • Portas e janelas emperrando.
  • Rachaduras no solo.
  • Água minando da base do barranco.
  • Inclinação de poste ou árvores.
  • Muros e paredes estufados.
  • Estalos.

Quais as recomendações durante alerta de risco geológico?

  • Não faça cortes muito altos e inclinados nos barrancos.
  • Coloque calha no telhado da sua casa.
  • Conserte vazamentos em reservatórios e caixas-d’água.
  • Não jogue lixo ou entulho na encosta.
  • Não despeje esgoto nos barrancos.
  • Não faça queimadas.

Emissão de alertas

Os moradores de Belo Horizonte podem receber os alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos pelo Canal Público do WhatsApp.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Pelas redes sociais, os alertas podem ser acompanhados por meio do Instagram, do X, do Facebook e pelo canal público do Telegram no endereço: defesacivilbh.

No restante do estado, a população também pode acompanhar os alertas e as recomendações da Defesa Civil por SMS. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199, e uma mensagem de confirmação será enviada na sequência. O serviço não tem custo.

