Belo Horizonte está em alerta para risco geológico forte até o carnaval
As regionais Barreiro, Oeste, Centro-Sul, Leste e Noroeste estão em alerta de risco forte. Já a Nordeste está em risco moderado
As constantes chuvas que têm atingido Belo Horizonte nos últimos dias colocaram cinco regionais em alerta para risco geológico forte. O aviso foi emitido pela Defesa Civil na tarde desta terça-feira (10/2). As regiões afetadas são: Barreiro, Oeste, Centro-Sul, Leste e Noroeste.
Já a regional Nordeste está sob risco moderado.
Os avisos meteorológicos estão vigentes até sábado (14/2), primeiro dia oficial do carnaval da capital mineira.
Nesta quarta-feira (11/2), a previsão é de céu nublado a parcialmente nublado, com possibilidade de chuva e rajadas de vento a qualquer hora e chances de raios a partir da tarde. A temperatura mínima prevista é de 16 °C, e a máxima, de 27 °C, com umidade relativa do ar mínima em torno de 60% à tarde.
Durante o aviso de risco geológico, a Defesa Civil recomenda que os moradores fiquem atentos ao grau de saturação do solo, sinais construtivos e cuidados com quedas de muros, deslizamentos e desabamentos.
Caso a população observe algum dos sinais, o órgão orienta que a pessoa saia imediatamente do imóvel e ligue para o órgão por meio do número 199.
Quais os indícios para deslizamentos?
- Trinca nas paredes.
- Água empoçando no quintal.
- Portas e janelas emperrando.
- Rachaduras no solo.
- Água minando da base do barranco.
- Inclinação de poste ou árvores.
- Muros e paredes estufados.
- Estalos.
Quais as recomendações durante alerta de risco geológico?
- Não faça cortes muito altos e inclinados nos barrancos.
- Coloque calha no telhado da sua casa.
- Conserte vazamentos em reservatórios e caixas-d’água.
- Não jogue lixo ou entulho na encosta.
- Não despeje esgoto nos barrancos.
- Não faça queimadas.
Emissão de alertas
Os moradores de Belo Horizonte podem receber os alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos pelo Canal Público do WhatsApp.
Pelas redes sociais, os alertas podem ser acompanhados por meio do Instagram, do X, do Facebook e pelo canal público do Telegram no endereço: defesacivilbh.
No restante do estado, a população também pode acompanhar os alertas e as recomendações da Defesa Civil por SMS. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199, e uma mensagem de confirmação será enviada na sequência. O serviço não tem custo.