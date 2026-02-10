Belo Horizonte está em alerta para risco geológico forte até o carnaval

As constantes chuvas que têm atingido Belo Horizonte nos últimos dias colocaram cinco regionais em alerta para risco geológico forte. O aviso foi emitido pela Defesa Civil na tarde desta terça-feira (10/2). As regiões afetadas são: Barreiro, Oeste, Centro-Sul, Leste e Noroeste.

Já a regional Nordeste está sob risco moderado.

Os avisos meteorológicos estão vigentes até sábado (14/2), primeiro dia oficial do carnaval da capital mineira.

Nesta quarta-feira (11/2), a previsão é de céu nublado a parcialmente nublado, com possibilidade de chuva e rajadas de vento a qualquer hora e chances de raios a partir da tarde. A temperatura mínima prevista é de 16 °C, e a máxima, de 27 °C, com umidade relativa do ar mínima em torno de 60% à tarde.

Durante o aviso de risco geológico, a Defesa Civil recomenda que os moradores fiquem atentos ao grau de saturação do solo, sinais construtivos e cuidados com quedas de muros, deslizamentos e desabamentos.

Caso a população observe algum dos sinais, o órgão orienta que a pessoa saia imediatamente do imóvel e ligue para o órgão por meio do número 199.

Quais os indícios para deslizamentos?



Trinca nas paredes.

Água empoçando no quintal.

Portas e janelas emperrando.

Rachaduras no solo.

Água minando da base do barranco.

Inclinação de poste ou árvores.

Muros e paredes estufados.

Estalos.

Quais as recomendações durante alerta de risco geológico?

Não faça cortes muito altos e inclinados nos barrancos.



Coloque calha no telhado da sua casa.

Conserte vazamentos em reservatórios e caixas-d’água.



Não jogue lixo ou entulho na encosta.



Não despeje esgoto nos barrancos.



Não faça queimadas.

Emissão de alertas

Os moradores de Belo Horizonte podem receber os alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos pelo Canal Público do WhatsApp.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Pelas redes sociais, os alertas podem ser acompanhados por meio do Instagram, do X, do Facebook e pelo canal público do Telegram no endereço: defesacivilbh.



No restante do estado, a população também pode acompanhar os alertas e as recomendações da Defesa Civil por SMS. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199, e uma mensagem de confirmação será enviada na sequência. O serviço não tem custo.