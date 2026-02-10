Alagamento deixa rastro de prejuízos na Grande BH. E tem mais chuva

Formado em Comunicação Social pela Faculdade Newton Paiva, com habilitação em Jornalismo. Atuando como repórter multimídia, desde de 2010, no Jornal Estado de Minas.

As chuvas fortes do fim de semana causara estragos em Minas Gerais. E a previsão meteorológica indica que população deve se manter atenta, pois há mais temporais à vista pelo menos até amanhã. No domingo (8/2), moradores de Jaboticatubas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, enfrentaram transtornos e até risco de morte. Em alguns pontos, a rápida elevação do volume de água assustou famílias, que precisaram se salvar como puderam. Ninguém ficou ferido, mas depois do alívio por ter escapado veio a desolação diante das perdas materiais.

Segundo o auxiliar de serviços gerais Diogo dos Santos Reis, a inundação foi tão grave que, a princípio, ele nem pensou em danos materiais quando a água invadiu sua residência. A preocupação maior foi com o filho mais novo, de 10 anos. Diogo estava trabalhando em uma casa ao lado, no Bairro Sagrada Família, enquanto o menino, a esposa e a outra filha, de 19, estavam no imóvel em que moram há nove anos sem, segundo ele, nunca ter visto nem chuva nem alagamento tão forte quanto o de domingo.

“Foi o tempo de eu chegar (em casa). Nem abri meu portão. Não tive coragem de abrir, senão ia alagar minha casa, mas já estava (alagada). Aí tirei meu menino que tem apenas 10 anos, depois tirei minha sogra que tem 65 anos. Pulei o muro com ele, quem me deu suporte ali na casa foi até o Odisseu, Augusto (vizinhos)”, conta.

A aposentada Maria Mafalda Resende também se assustou com a velocidade da elevação da água. Ela mora sozinha no local há três anos e afirma que nunca se deparou com um cenário tão assustador quanto o domingo: “Eu estava dormindo, eles (vizinhos) me chamaram, e a casa estava fechada. Aí Deus que me acordou. Eu ia morrer afogada”.



DANOS



De acordo com a Prefeitura de Jaboticatubas, a chuva de domingo foi a mais forte dos últimos 20 anos na cidade. As ocorrências se concentraram em bairros próximos à região central e em áreas no entorno de cursos d’água, especialmente nas regiões do Rio Bom Jesus e do Rio São José.

Em relação aos danos, o Executivo municipal afirmou que está prestando apoio às famílias atingidas, mas não detalhou o tipo de ajuda. Ontem (9/2), a reportagem percorreu as ruas dos bairros afetados pela inundação e observou bastante lama, galhos de árvores e itens que foram arrastados pela água.

Na casa de Diogo, pouco foi salvo. Uma televisão nova, que ele não terminou de pagar, ficou danificada pela chuva. Muitos objetos foram trocados de lugar, na tentativa de evitar o contato direto com a água. Alguns alimentos foram colocados em locais mais altos da casa, conforme mostrou Diogo à reportagem. O drama, agora, será recomeçar: "Agora é só Deus na causa", lamenta.

Depois da correria para salvar a família, Diogo enfrenta as perdas materiais: Edésio Ferreira/EM/D.A Press

RESGATE E OUTROS ESTRAGOS

Uma senhora de 69 anos foi resgatada por moradores no Bairro Sagrada Família. Imagens que circulam nas redes sociais mostram a idosa sendo auxiliada por dois homens para sair da casa tomada pela água. De acordo com a Prefeitura de Jaboticatubas, ela foi levada para a residência de parentes e passa bem.

Segundo o boletim da Defesa Civil de Minas Gerais, houve inundação no Centro da cidade, atingindo casas e estabelecimentos comerciais. Alguns moradores da região precisaram ser retirados preventivamente, mas retornaram depois que a água baixou.



Também houve deslizamento de terra em imóvel na Rua João Venâncio, no Bairro São Tarcísio, em área de risco, que foi interditada de forma preventiva. Novas avaliações serão feitas antes de qualquer liberação.

Na manhã de ontem, agentes municipais fizeram a limpeza das ruas atingidas. Uma ponte foi interditada para veículos como medida de prevenção. O Executivo municipal reforça a orientação para que moradores acionem a Defesa Civil pelo telefone (31) 2010 - 7181 em caso de emergência.

PREVISÃO DO TEMPO

Minas Gerais deve continuar enfrentando chuva nos próximos dias, conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A previsão é que os temporais se concentrem, principalmente, nas regiões Sul, Zona da Mata e Triângulo. Já nas regiões Metropolitana, Oeste, Central e Noroeste há chance de chuva, pelo menos, até amanhã (11/2).

De acordo com o meteorologista Lizandro Gemiacki, a condição climática é consequência da atuação da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS). " No restante do estado, ficam apenas pancadas isoladas de chuva ao longo dos próximos dias", prevê.

A partir de quinta-feira (12/2), haverá uma diminuição. Segundo o meteorologista, uma frente fria no Sul do país vai redirecionar o fluxo de umidade, dando esperança para quem pretende curtir o carnaval nas ruas.

"Na quinta-feira e durante o carnaval, a perspectiva é que diminua a chance de chuvas em praticamente todo o território mineiro, mantendo as pancadas mais isoladas, principalmente no final da tarde e à noite. As temperaturas têm leve alta, principalmente no fim de semana, mas não o suficiente para ter uma onda de calor", explica.

Na capital, as temperaturas ficam estáveis até amanhã, com máxima de 28°C. Na quinta e sexta-feira, os termômetros podem chegar à casa dos 30°C. Já no fim de semana, a previsão indica um início de carnaval com marca de até 32°C no sábado e no domingo.

OUTROS ESTRAGOS

Chuvas de domingo e da manhã de ontem também provocaram estragos em Juiz de Fora, na Zona da Mata. Devido à enxurrada, vias importantes da cidade ficaram alagadas, como a Avenida Lúcio Bittencourt, no Bairro Industrial, a Avenida Garcia Rodrigues Paes, no Acesso Norte, e a Rua Benjamin Guimarães, no Bairro Democrata, causando transtornos ao trânsito e aos moradores. Na manhã de ontem, um talude desmoronou na Rua João Francisco Monteiro, número 440, no Bairro Santa Cecília, e atingiu a escada de uma residência. Dois idosos tiveram que ser resgatados. No Bairro Teixeiras, uma casa de dois andares caiu. Oito pessoas foram socorridas, sem ferimentos. Em Contagem, na Grande BH, onde o muro de uma casa localizada no Bairro Kenedy desabou. Ninguém se feriu.

