MG: casal morre em acidente entre carro e carreta na BR-116

Um casal morreu na manhã desta segunda-feira (9/2) em um acidente na BR-116, em Muriaé (MG), na Zona da Mata. O carro em que eles estavam bateu de frente com uma carreta na altura do km 707, próximo ao Distrito Industrial da cidade.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi registrada por volta das 5h. As vítimas estavam em um Ford Ecosport: um homem de 61 anos e uma mulher de 54. Quando os militares chegaram ao local, uma unidade de resgate da concessionária EcoRioMinas já prestava atendimento, e o médico da equipe constatou as duas mortes.

Após a realização da perícia pela Polícia Civil, os bombeiros fizeram o trabalho de desencarceramento dos corpos, que ficaram presos às ferragens do veículo.

Segundo relato do motorista da carreta, o automóvel seguia na contramão em um trecho reto da rodovia. Ele afirmou que ainda buzinou várias vezes para tentar alertar o condutor do carro, mas não obteve resposta. O caminhoneiro disse que tentou frear, mas não conseguiu evitar a colisão. A suspeita é de que o motorista do Ecosport tenha passado mal ou dormido ao volante.

Durante o atendimento da ocorrência e a retirada dos veículos, a BR-116 ficou interditada nos dois sentidos, causando transtornos no tráfego da região. As causas do acidente serão investigadas.