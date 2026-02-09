MG: casal morre em acidente entre carro e carreta na BR-116
O carro seguia na contramão e bateu de frente com uma carreta na altura do km 707
compartilheSIGA
Um casal morreu na manhã desta segunda-feira (9/2) em um acidente na BR-116, em Muriaé (MG), na Zona da Mata. O carro em que eles estavam bateu de frente com uma carreta na altura do km 707, próximo ao Distrito Industrial da cidade.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
De acordo com o Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi registrada por volta das 5h. As vítimas estavam em um Ford Ecosport: um homem de 61 anos e uma mulher de 54. Quando os militares chegaram ao local, uma unidade de resgate da concessionária EcoRioMinas já prestava atendimento, e o médico da equipe constatou as duas mortes.
Leia Mais
Após a realização da perícia pela Polícia Civil, os bombeiros fizeram o trabalho de desencarceramento dos corpos, que ficaram presos às ferragens do veículo.
Segundo relato do motorista da carreta, o automóvel seguia na contramão em um trecho reto da rodovia. Ele afirmou que ainda buzinou várias vezes para tentar alertar o condutor do carro, mas não obteve resposta. O caminhoneiro disse que tentou frear, mas não conseguiu evitar a colisão. A suspeita é de que o motorista do Ecosport tenha passado mal ou dormido ao volante.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Durante o atendimento da ocorrência e a retirada dos veículos, a BR-116 ficou interditada nos dois sentidos, causando transtornos no tráfego da região. As causas do acidente serão investigadas.