Adolescente envolvido

Técnico de enfermagem é morto; polícia não descarta motivação por homofobia

Dois jovens foram presos e confessaram o crime, sendo um deles um adolescente de 17 anos

VL
Vinicius Lemos - Especial para o EM
VL
Vinicius Lemos - Especial para o EM
Repórter
10/02/2026 20:26

Técnico de enfermagem é encontrado morto em Patos de Minas; duas pessoas foram detidas, incluindo um adolescente
Técnico de enfermagem é encontrado morto em Patos de Minas; duas pessoas foram detidas, incluindo um adolescente

Um técnico em enfermagem foi encontrado morto em seu apartamento nesta terça-feira (10/2), em Patos de Minas, no Alto Paranaíba. Duas pessoas foram detidas, suspeitas do assassinato, incluindo um adolescente. O crime pode estar ligado à homofobia.

A vítima foi identificada como Kenedy Rodrigues Campos, de 26 anos. O corpo estava no quarto de sua residência, na rua São Geraldo, no Bairro Sorriso. O crime ocorreu durante a madrugada e está sendo investigado pela Polícia Civil.

A vítima apresentava um ferimento no pescoço provocado por faca. Uma vizinha relatou ter ouvido uma confusão durante a madrugada e, ao perceber manchas de sangue na manhã seguinte, acionou a Polícia Militar. Ao chegar ao local, os policiais constataram o óbito e isolaram o apartamento para os trabalhos da perícia.

Durante as diligências, as forças de segurança apuraram que a vítima havia convidado dois rapazes, um de 19 e outro de 17 anos, para consumir bebidas alcoólicas e drogas em sua residência. Os suspeitos foram localizados na casa do adolescente, no Bairro Jardim Panorâmico. O suspeito mais velho estava escondido debaixo de uma cama no momento da abordagem.

Inicialmente, ambos negaram participação no crime, mas acabaram confessando posteriormente. De acordo com os depoimentos, durante a noite Kenedy teria tentado manter relações sexuais com os rapazes. O adolescente afirmou não ter concordado e desferiu um golpe de faca no pescoço da vítima. Em seguida, o jovem de 19 anos teria segurado Kenedy e tapado sua boca para impedir pedidos de socorro.

Após o crime, os dois fugiram do apartamento. Uma bermuda deixada no local, que seria do adolescente, ajudou a ligar os suspeitos à cena do homicídio.

O corpo de Kenedy Rodrigues Campos foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Patos de Minas para exames que irão confirmar oficialmente a causa da morte. A Polícia Civil segue com as investigações e não descarta a possibilidade de que o crime tenha sido motivado por homofobia.

