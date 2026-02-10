Chuvas em Minas Gerais deixam 10 mortos, segundo Defesa Civil

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

O número de mortes durante o atual período chuvoso em Minas Gerais subiu para 10 nesta terça-feira (10/02), em decorrência de desabamentos e deslizamentos registrados na Região da Zona da Mata. Em apenas uma dessas ocorrências, na Comunidade do Prata, no município de Eugenópolis, quatro pessoas perderam a vida devido a uma movimentação de terra.

O imóvel em que as quatro pessoas estavam foi atingido por um deslizamento proveniente da lateral de um açude, que não chegou a se romper, segundo a Defesa Civil de Eugenópolis. As vítimas foram identificadas como Wesley Carvalho Valentim Rocha, de 17 anos; Weverton Alves Mendes, de 21; Ana Maria de Carvalho Alves, de 42; e Henrique Moreira de Araújo, de 33.

Em Muriaé, também na Zona da Mata, outro deslizamento de terra atingiu uma casa e matou um homem na madrugada desta terça-feira. A Defesa Civil do município estima que o volume pluviométrico chegou a 92 milímetros (mm) em cerca de três horas, o que encharcou o solo, deixando-o vulnerável a movimentações.

Segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), uma taxa de chuva de 1 milímetro por minuto equivale a 1 litro de água por minuto em uma área de 1 metro quadrado. Por exemplo, se chover 40mm, isso significa que, em cada metro quadrado, caíram 40 litros de água.

Primeiras vítimas

De acordo com a Defesa Civil de Minas Gerais, outras cinco mortes foram registradas nas cidades de Sabará, São Thomé das Letras, Pouso Alegre, Santa Rita de Caldas e João Pinheiro.

A primeira morte do período chuvoso de 2025-2026 foi de Luigi de Jesus Aurichio de 5 anos, soterrado após um muro desabar sobre a casa onde morava, em Sabará, na Grande BH. Já Ana Paula Oliveira, de 30 anos, morreu após ser atingida por um raio enquanto usava uma tirolesa em São Thomé das Letras, no Sul de Minas.

Em Pouso Alegre, também no Sul do estado, João Miguel, de 7 anos, foi arrastado pela enxurrada enquanto brincava durante um temporal. A quarta vítima, um homem de 50 anos, foi levada pela correnteza de uma enchente registrada no dia 26 de janeiro, em Pião, distrito de Santa Rita de Caldas.

A quinta vítima foi um idoso não identificado, de 63 anos, levado pela correnteza de um rio depois de tentar atravessar o curso d'água a cavalo. O corpo do idoso ficou desaparecido por uma semana.

Atenção aos sinais

O órgão orienta a população a ficar atenta a sinais como rachaduras no solo, trincas nas paredes, muros estufados, portas e janelas travando, inclinação de postes ou árvores, água escorrendo da base do barranco e estalos ou barulhos incomuns no terreno. Caso os moradores notem esses sinais, devem deixar o imóvel imediatamente e acionar o CBMMG (193) e a Defesa Civil Municipal (199).

Posicionamento

O Governo de Minas manifestou solidariedade aos familiares e amigos das cinco vítimas e informou que ambas as ocorrências foram prontamente atendidas pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), que atuou nas buscas com apoio das Forças de Segurança. Equipes da Defesa Civil Estadual estão nos dois municípios atingidos.

De acordo com o Governo de Minas, o Estado opera em nível vermelho, de situação de perigo, nível adotado quando há possibilidade de eventos de maior severidade e desastres de grande impacto.