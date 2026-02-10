Assine
ATENÇÃO, MOTORISTAS!

Buraco se abre em avenida de BH e carro fica preso

Veículos passavam pela Av. Silva Lobo, na Região Oeste, quando o buraco se abriu; há interdição parcial no sentido do Bairro Prado

Melissa Souza
RS
Renato Scapolatempore
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
RS
Renato Scapolatempore
Repórter
10/02/2026 10:29 - atualizado em 10/02/2026 10:31

Um buraco se abriu na avenida na manhã desta terça-feira (10/2) e interditou uma pista
Um buraco se abriu na avenida na manhã desta terça-feira (10/2) e interditou uma pista crédito: Renato Scapolatempore/EM/DA Press

Um buraco se abriu na Avenida Silva Lobo, na altura do viaduto da Avenida Amazonas, na Região Oeste de Belo Horizonte (MG), na manhã desta terça-feira (10/2).

A reportagem presenciou o momento em que um carro passou e, em seguida, o buraco surgiu. Um táxi tentou passar pela via após o primeiro carro e ficou preso.

O taxista, que estava sozinho no veículo, não quis comentar sobre o ocorrido. Ele teve ajuda de outros motoristas para escapar do risco e retirar o carro.

Quatro pessoas levantaram o táxi, livrando o pneu que estava preso. Depois, o taxista seguiu viagem.

Comerciantes da região interditaram uma pista com uma barreira no sentido do Bairro Prado. Há temor de que o buraco vire uma cratera se não houver providências imediatas. A BHTrans informou que não foi acionada.

O Córrego dos Pintos, que passa pela região, é canalizado e, devido às chuvas dos últimos dias na cidade, pode ter interferido no comprometimento do asfalto.

