Buraco se abre em avenida de BH e carro fica preso
Veículos passavam pela Av. Silva Lobo, na Região Oeste, quando o buraco se abriu; há interdição parcial no sentido do Bairro Prado
compartilheSIGA
Um buraco se abriu na Avenida Silva Lobo, na altura do viaduto da Avenida Amazonas, na Região Oeste de Belo Horizonte (MG), na manhã desta terça-feira (10/2).
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
A reportagem presenciou o momento em que um carro passou e, em seguida, o buraco surgiu. Um táxi tentou passar pela via após o primeiro carro e ficou preso.
Leia Mais
O taxista, que estava sozinho no veículo, não quis comentar sobre o ocorrido. Ele teve ajuda de outros motoristas para escapar do risco e retirar o carro.
Quatro pessoas levantaram o táxi, livrando o pneu que estava preso. Depois, o taxista seguiu viagem.
Comerciantes da região interditaram uma pista com uma barreira no sentido do Bairro Prado. Há temor de que o buraco vire uma cratera se não houver providências imediatas. A BHTrans informou que não foi acionada.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
O Córrego dos Pintos, que passa pela região, é canalizado e, devido às chuvas dos últimos dias na cidade, pode ter interferido no comprometimento do asfalto.