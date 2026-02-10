Buraco se abre em avenida de BH e carro fica preso

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Um buraco se abriu na Avenida Silva Lobo, na altura do viaduto da Avenida Amazonas, na Região Oeste de Belo Horizonte (MG), na manhã desta terça-feira (10/2).

A reportagem presenciou o momento em que um carro passou e, em seguida, o buraco surgiu. Um táxi tentou passar pela via após o primeiro carro e ficou preso.

O taxista, que estava sozinho no veículo, não quis comentar sobre o ocorrido. Ele teve ajuda de outros motoristas para escapar do risco e retirar o carro.

Quatro pessoas levantaram o táxi, livrando o pneu que estava preso. Depois, o taxista seguiu viagem.

Comerciantes da região interditaram uma pista com uma barreira no sentido do Bairro Prado. Há temor de que o buraco vire uma cratera se não houver providências imediatas. A BHTrans informou que não foi acionada.

O Córrego dos Pintos, que passa pela região, é canalizado e, devido às chuvas dos últimos dias na cidade, pode ter interferido no comprometimento do asfalto.

