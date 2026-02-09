Vídeo: árvore cai na MG-030 e interdita trânsito entre Nova Lima e BH

Uma árvore caiu sobre a pista da MG-030 em Nova Lima, no sentido Belo Horizonte, nesta segunda-feira (9/2), nas proximidades do Bairro Vale dos Cristais. A pista chegou a ser completamente interditada, mas, com o decorrer da tarde, foi semiliberada.

De acordo com a Prefeitura de Nova Lima, equipes do Departamento de Trânsito, da Guarda Civil Municipal e da Defesa Civil trabalham no atendimento da ocorrência.

A queda da árvore resultou no bloqueio completo da pista no sentido Belo Horizonte. Os trabalhos de retirada seguem em curso para que a estrada seja integralmente liberada — neste momento, o trânsito flui de modo parcial, com apenas uma faixa da via liberada.

Segundo estimativas da prefeitura, a liberação total deve ocorrer em breve. Até a normalização completa, a orientação é que os motoristas redobrem a atenção e sigam a sinalização implantada no local.

Recorrência

Nesse sábado (7/2), a queda de outra árvore também provocou danos na MG-030. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), a via ficou parcialmente bloqueada na ocasião.

As informações da corporação dão conta de que uma árvore de grande porte caiu e derrubou três postes de energia. Uma das estruturas atingiu um veículo. Segundo os militares, a motorista não se feriu e já estava fora do carro quando o socorro chegou. A Cemig foi acionada para fazer o atendimento.

A Prefeitura de Nova Lima informou que a Secretaria de Obras tem feito cortes preventivos de árvores ao longo da extensão da MG-030 como medida de segurança para evitar novos incidentes.

*Estagiário sob a supervisão do subeditor Humberto Santos