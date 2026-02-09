Como saber se a árvore do seu quintal oferece risco de queda
Inclinação, galhos secos e raízes expostas podem ser sinais de perigo; veja o que observar e quando é hora de chamar um profissional para avaliar a árvore
As fortes chuvas e ventanias que se tornam mais comuns em certas épocas do ano trazem uma preocupação extra para quem tem árvores no quintal ou na calçada. O risco de queda é real e pode causar grandes prejuízos, como visto em diversos casos recentes em Minas Gerais, onde árvores de grande porte interditaram rodovias como a MG-252 em fevereiro de 2026. Identificar os sinais de perigo com antecedência é fundamental para evitar acidentes.
Muitos problemas que comprometem a estrutura de uma árvore são visíveis para um olhar atento. Observar mudanças no tronco, nos galhos e até no solo ao redor pode ser o primeiro passo para garantir a segurança de todos. A avaliação não exige conhecimento técnico aprofundado, mas sim atenção aos detalhes que indicam a saúde da planta.
É fundamental realizar avaliações periódicas, especialmente antes das temporadas de chuvas intensas. Nesse período, o solo encharcado e os ventos fortes aumentam a vulnerabilidade das árvores e, consequentemente, o risco de acidentes. Uma verificação preventiva pode fazer toda a diferença.
Sinais de que a árvore pode cair
A inclinação é um dos alertas mais evidentes. Se a árvore começou a se inclinar de forma repentina ou se a inclinação aumentou nos últimos meses, especialmente após tempestades, o perigo é iminente. Isso pode indicar que as raízes estão perdendo a capacidade de sustentação no solo.
Observe a base do tronco. Raízes expostas, levantamento do solo ao redor da árvore ou o surgimento de fungos, como os populares "orelha-de-pau", são indicativos de apodrecimento e enfraquecimento da estrutura. Esses sinais mostram que a base que sustenta todo o peso da árvore está comprometida.
O próprio tronco também dá pistas importantes. Fique atento a rachaduras profundas, cavidades, áreas com casca solta ou partes ocas. Você pode bater levemente no tronco com os nós dos dedos; se o som for oco, pode ser um sinal de apodrecimento interno, mesmo que a aparência externa pareça saudável.
Olhe para cima e avalie a copa. Galhos secos, sem folhas ou quebrados representam um risco imediato, pois podem cair a qualquer momento. Observe também a presença de muitos galhos mortos concentrados em apenas um lado da árvore, o que pode indicar doenças ou danos específicos naquela seção.
O que fazer ao identificar o risco
Ao notar um ou mais desses sinais, o primeiro passo não é tentar resolver o problema por conta própria. Podas ou tentativas de corte sem o equipamento e a técnica adequados podem agravar a situação ou causar acidentes graves. A remoção de galhos grandes ou do tronco exige planejamento.
O correto é acionar a prefeitura da sua cidade, por meio da secretaria de meio ambiente ou da defesa civil. Em muitos casos, uma equipe técnica fará uma vistoria gratuita para avaliar a saúde da árvore e determinar os próximos passos, principalmente se ela estiver em área pública.
Se a árvore estiver integralmente dentro de uma propriedade particular, a contratação de um engenheiro agrônomo ou florestal é a medida mais segura. Esse profissional poderá emitir um laudo técnico e indicar o procedimento correto, seja uma poda de segurança ou a remoção completa da árvore.
Além disso, é prudente verificar a apólice do seu seguro residencial. Muitas seguradoras oferecem cobertura para danos causados por quedas de árvores, o que pode mitigar prejuízos financeiros em caso de imprevistos.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.