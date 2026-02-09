Alerta em MG: como solicitar a poda de árvores com risco de queda

A queda de árvores durante o período de chuvas é um problema que preocupa moradores de Minas Gerais, acendendo um alerta para o risco de acidentes. Saber a quem recorrer para solicitar a poda ou a remoção de uma árvore que ameaça a segurança é fundamental para prevenir danos a imóveis e, principalmente, à vida das pessoas.

O primeiro passo é identificar a localização da árvore e, consequentemente, o responsável por ela. A regra é simples, mas essencial para direcionar o pedido ao órgão correto e garantir que a solicitação seja atendida de forma mais rápida.

De quem é a responsabilidade?

A responsabilidade pela manutenção de árvores varia conforme o local. Em áreas públicas, como calçadas, praças e canteiros centrais de avenidas, a obrigação de cuidar da poda e da remoção é da prefeitura do município. O serviço é executado por equipes da secretaria de meio ambiente ou de obras, dependendo da organização de cada cidade.

Já para árvores localizadas dentro de terrenos particulares, como casas, condomínios e empresas, a responsabilidade pela manutenção e por eventuais danos causados por uma queda é inteiramente do proprietário do imóvel. Nesses casos, é preciso contratar um serviço especializado para realizar o manejo adequado.

Como solicitar a poda à prefeitura

Para solicitar a avaliação de uma árvore em área pública, o cidadão deve entrar em contato com a prefeitura de sua cidade. Embora o telefone 156 seja um canal comum em muitas localidades, é importante verificar os canais específicos do seu município, que podem incluir outros números, aplicativos ou seções dedicadas nos portais oficiais na internet.

Ao fazer o pedido, é importante fornecer o endereço exato e, se possível, descrever a situação da árvore. Informações como galhos secos, inclinação acentuada do tronco, rachaduras ou raízes expostas ajudam as equipes técnicas a priorizar os casos mais urgentes. Após a solicitação, um técnico vai ao local para avaliar o risco e definir a melhor solução.

Atenção redobrada com a rede elétrica

Se os galhos da árvore estiverem tocando ou muito próximos dos fios da rede elétrica, o procedimento exige cuidado máximo e nunca deve ser feito por conta própria. A Cemig realiza a poda apenas em árvores que estejam em conflito direto com a rede, causando interferência no sistema elétrico. Nesses casos, a solicitação deve ser feita pelo telefone 116 ou pelo aplicativo Cemig Atende, na opção “Árvore tocando a rede”.

Quando os galhos estão apenas próximos, mas ainda oferecem risco, a Cemig também deve ser acionada para uma avaliação de segurança. A companhia pode programar o desligamento temporário da rede para que um profissional particular, contratado pelo responsável, possa executar a poda com segurança. É fundamental que ninguém tente cortar os galhos, pois o risco de choque elétrico é altíssimo.

Risco iminente: quando chamar os Bombeiros

Em situações de emergência, como uma árvore com risco iminente de queda sobre residências, vias públicas ou pessoas, o órgão a ser acionado imediatamente é o Corpo de Bombeiros, pelo telefone 193. Eles são preparados para atuar em cenários de urgência e tomar as medidas necessárias para eliminar o perigo.

