Sua árvore pode cair? Veja sinais de perigo e o que fazer no seu quintal
Tronco inclinado, galhos secos e raízes expostas são alertas; aprenda com especialistas a identificar se uma árvore oferece risco para sua casa
compartilheSIGA
A imagem de uma árvore caindo e derrubando postes em Minas Gerais serve de alerta para quem tem exemplares de grande porte no quintal. Com as mudanças climáticas intensificando chuvas e ventos, especialmente durante o período chuvoso, a atenção à saúde das árvores se tornou uma medida de segurança essencial para proteger sua casa e sua família. Identificar os sinais de risco com antecedência pode evitar acidentes graves.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Observar o comportamento e a aparência de uma árvore não exige conhecimento técnico aprofundado, mas, sim, atenção a detalhes específicos. Alguns indícios mostram que a estrutura pode estar comprometida e que uma avaliação profissional se faz necessária. Ficar de olho nesses pontos é o primeiro passo para garantir a segurança do seu imóvel.
Leia Mais
-
-
Árvore cai em cima de carro e deixa bairro de BH sem energia
-
Sinais de que sua árvore pode cair
Algumas características visuais são indicadores claros de que uma árvore precisa de cuidados. Se você notar um ou mais desses sinais, é hora de agir. Eles apontam para problemas que vão desde a instabilidade das raízes até o enfraquecimento da estrutura interna do tronco e dos galhos.
-
Inclinação acentuada: uma inclinação súbita ou progressiva do tronco, especialmente com o solo se elevando na base, indica que as raízes estão perdendo a fixação e o risco de queda é iminente.
-
Galhos secos ou mortos: a presença de muitos galhos sem folhas, quebradiços e com aparência seca na copa é um sinal de que a árvore pode estar doente ou morrendo. Esses galhos podem se desprender facilmente durante uma ventania.
-
Raízes expostas e danificadas: raízes visíveis na superfície que apresentam cortes, rachaduras ou sinais de apodrecimento comprometem a sustentação da árvore. Obras ou escavações próximas podem causar danos irreversíveis.
-
Cavidades e fungos no tronco: buracos, áreas ocas ou o crescimento de cogumelos e "orelhas-de-pau" na base ou ao longo do tronco são fortes indícios de apodrecimento interno. A madeira perde sua força e a estrutura fica frágil.
-
Rachaduras profundas: fendas verticais no tronco, principalmente aquelas que atravessam a casca e atingem a madeira, mostram que a árvore pode estar se partindo.
O que fazer ao identificar o perigo
Caso identifique algum desses sinais de alerta, a recomendação é não tentar resolver o problema por conta própria. A poda ou o corte de árvores de grande porte são operações de alto risco que exigem equipamentos e técnicas específicas. O caminho correto é buscar ajuda especializada.
Entre em contato com a secretaria de Meio Ambiente ou a Defesa Civil do seu município. Em casos de risco iminente, acione o Corpo de Bombeiros (193). Se a árvore ameaçar a rede elétrica, o contato deve ser feito com a concessionária de energia local (em Minas Gerais, por exemplo, o telefone da Cemig é o 116). Se a árvore estiver em propriedade particular, pode ser necessário contratar um engenheiro agrônomo ou florestal para emitir um laudo técnico e indicar a solução mais segura, seja uma poda de contenção ou a remoção completa.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.