Sua árvore pode cair? Veja sinais de perigo e o que fazer no seu quintal

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

A imagem de uma árvore caindo e derrubando postes em Minas Gerais serve de alerta para quem tem exemplares de grande porte no quintal. Com as mudanças climáticas intensificando chuvas e ventos, especialmente durante o período chuvoso, a atenção à saúde das árvores se tornou uma medida de segurança essencial para proteger sua casa e sua família. Identificar os sinais de risco com antecedência pode evitar acidentes graves.

Observar o comportamento e a aparência de uma árvore não exige conhecimento técnico aprofundado, mas, sim, atenção a detalhes específicos. Alguns indícios mostram que a estrutura pode estar comprometida e que uma avaliação profissional se faz necessária. Ficar de olho nesses pontos é o primeiro passo para garantir a segurança do seu imóvel.

Sinais de que sua árvore pode cair

Algumas características visuais são indicadores claros de que uma árvore precisa de cuidados. Se você notar um ou mais desses sinais, é hora de agir. Eles apontam para problemas que vão desde a instabilidade das raízes até o enfraquecimento da estrutura interna do tronco e dos galhos.

Inclinação acentuada: uma inclinação súbita ou progressiva do tronco, especialmente com o solo se elevando na base, indica que as raízes estão perdendo a fixação e o risco de queda é iminente .

Galhos secos ou mortos: a presença de muitos galhos sem folhas, quebradiços e com aparência seca na copa é um sinal de que a árvore pode estar doente ou morrendo. Esses galhos podem se desprender facilmente durante uma ventania.

Raízes expostas e danificadas: raízes visíveis na superfície que apresentam cortes, rachaduras ou sinais de apodrecimento comprometem a sustentação da árvore. Obras ou escavações próximas podem causar danos irreversíveis.

Cavidades e fungos no tronco: buracos, áreas ocas ou o crescimento de cogumelos e "orelhas-de-pau" na base ou ao longo do tronco são fortes indícios de apodrecimento interno. A madeira perde sua força e a estrutura fica frágil.

Rachaduras profundas: fendas verticais no tronco, principalmente aquelas que atravessam a casca e atingem a madeira, mostram que a árvore pode estar se partindo.

O que fazer ao identificar o perigo

Caso identifique algum desses sinais de alerta, a recomendação é não tentar resolver o problema por conta própria. A poda ou o corte de árvores de grande porte são operações de alto risco que exigem equipamentos e técnicas específicas. O caminho correto é buscar ajuda especializada.

Entre em contato com a secretaria de Meio Ambiente ou a Defesa Civil do seu município. Em casos de risco iminente, acione o Corpo de Bombeiros (193). Se a árvore ameaçar a rede elétrica, o contato deve ser feito com a concessionária de energia local (em Minas Gerais, por exemplo, o telefone da Cemig é o 116). Se a árvore estiver em propriedade particular, pode ser necessário contratar um engenheiro agrônomo ou florestal para emitir um laudo técnico e indicar a solução mais segura, seja uma poda de contenção ou a remoção completa.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.