Manifestação trava o trânsito no Anel Rodoviário de BH

Uma manifestação contra a possível desapropriação de moradores da Vila Maria, na região Oeste de Belo Horizonte, fechou e travou o trânsito no Anel Rodoviário na manhã desta terça-feira (10/2).

O protesto bloqueou os dois sentidos da via. Por volta das 6h, uma faixa no sentido Rio de Janeiro foi liberada, enquanto no sentido Vitória o tráfego passou a ser desviado pela marginal.

Segundo o morador Francisco Melo, de 56 anos, a mobilização começou por volta das 5h e é motivada pela demora na realocação das famílias que vivem às margens da rodovia. “Isso começou há 10 anos, quando nos avisaram que iam nos desapropriar. Já estão nos enrolando desde esse tempo”, afirmou.

Segundo moradores da Vila Maria, cerca de 200 famílias vivem no local.

Equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros acompanharam a manifestação. Os bombeiros atuaram para apagar focos de incêndio registrados no sentido Rio de Janeiro.

O congestionamento se estendeu para a Via do Minério, com reflexos no trânsito da região do Barreiro.