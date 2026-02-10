Assine
overlay
Início Gerais
ATENÇÃO, MOTORISTAS!

Manifestação trava o trânsito no Anel Rodoviário de BH

Protesto contra desapropriações bloqueou vias e causou congestionamento no Anel Rodoviário de Belo Horizonte

Publicidade
Carregando...
Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
10/02/2026 07:13 - atualizado em 10/02/2026 07:54

compartilhe

SIGA
x
Manifestantes bloqueiam o trânsito no Anel Rodoviário, em Belo Horizonte
O protesto bloqueou os dois sentidos da via crédito: Wellington Barbosa/EM/D.A Press

Uma manifestação contra a possível desapropriação de moradores da Vila Maria, na região Oeste de Belo Horizonte, fechou e travou o trânsito no Anel Rodoviário na manhã desta terça-feira (10/2).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O protesto bloqueou os dois sentidos da via. Por volta das 6h, uma faixa no sentido Rio de Janeiro foi liberada, enquanto no sentido Vitória o tráfego passou a ser desviado pela marginal.

Leia Mais

Segundo o morador Francisco Melo, de 56 anos, a mobilização começou por volta das 5h e é motivada pela demora na realocação das famílias que vivem às margens da rodovia. “Isso começou há 10 anos, quando nos avisaram que iam nos desapropriar. Já estão nos enrolando desde esse tempo”, afirmou.

Manifestação contra a possível desapropriação de moradores da Vila Maria trava o trânsito no Anel Rodoviário de BH-Wellington Barbosa/EM/DA Press
Manifestação contra a possível desapropriação de moradores da Vila Maria trava o trânsito no Anel Rodoviário de BH Wellington Barbosa/EM/DA Press
O protesto bloqueou os dois sentidos da via-Wellington Barbosa/EM/D.A Press
O protesto bloqueou os dois sentidos da via Wellington Barbosa/EM/D.A Press
O morador Francisco Melo, de 56 anos, conta que a mobilização é motivada pela demora na realocação das famílias que vivem às margens da rodovia.-Wellington Barbosa/EM/DA Press
O morador Francisco Melo, de 56 anos, conta que a mobilização é motivada pela demora na realocação das famílias que vivem às margens da rodovia. Wellington Barbosa/EM/DA Press
Manifestação contra a possível desapropriação de moradores da Vila Maria trava o trânsito no Anel Rodoviário de BH-Wellington Barbosa/EM/DA Press
Manifestação contra a possível desapropriação de moradores da Vila Maria trava o trânsito no Anel Rodoviário de BH Wellington Barbosa/EM/DA Press
Manifestação contra a possível desapropriação de moradores da Vila Maria trava o trânsito no Anel Rodoviário de BH-Wellington Barbosa/EM/DA Press
Manifestação contra a possível desapropriação de moradores da Vila Maria trava o trânsito no Anel Rodoviário de BH Wellington Barbosa/EM/DA Press
Segundo moradores da Vila Maria, cerca de 200 famílias vivem no local.-Wellington Barbosa/EM/DA Press
Segundo moradores da Vila Maria, cerca de 200 famílias vivem no local. Wellington Barbosa/EM/DA Press
Segundo moradores da Vila Maria, cerca de 200 famílias vivem no local.-Wellington Barbosa/EM/DA Press
Segundo moradores da Vila Maria, cerca de 200 famílias vivem no local. Wellington Barbosa/EM/DA Press
Segundo moradores da Vila Maria, cerca de 200 famílias vivem no local.-Wellington Barbosa/EM/DA Press
Segundo moradores da Vila Maria, cerca de 200 famílias vivem no local. Wellington Barbosa/EM/DA Press
Motoristas que trafegam pelo Anel Rodoviário, na altura do Betânia, em Belo Horizonte, passam pela marginal da via, que está tomada por esgoto, para fugir do congestionamento-Wellington Barbosa/EM/DA Press
Motoristas que trafegam pelo Anel Rodoviário, na altura do Betânia, em Belo Horizonte, passam pela marginal da via, que está tomada por esgoto, para fugir do congestionamento Wellington Barbosa/EM/DA Press

Equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros acompanharam a manifestação. Os bombeiros atuaram para apagar focos de incêndio registrados no sentido Rio de Janeiro.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O congestionamento se estendeu para a Via do Minério, com reflexos no trânsito da região do Barreiro.

Tópicos relacionados:

bh bombeiros pm transito

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay