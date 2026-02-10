Assine
TRÂNSITO COMPLICADO

Motoristas passam por esgoto para desviar de protesto no Anel de BH

Manifestação na manhã desta terça-feira (10/2) trava o trânsito na altura do Bairro Betânia, em Belo Horizonte, e obriga condutores a usarem marginal

Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
10/02/2026 07:51 - atualizado em 10/02/2026 08:00

Motoristas que trafegam pelo Anel Rodoviário, na altura do Betânia, em Belo Horizonte, passam pela marginal da via, que está tomada por esgoto, para fugir do congestionamento
Motoristas que trafegam pelo Anel Rodoviário, na altura do Betânia, em Belo Horizonte, passam pela marginal da via, que está tomada por esgoto, para fugir do congestionamento crédito: Wellington Barbosa/EM/DA Press

Motoristas que trafegam pelo Anel Rodoviário, na altura do Betânia, em Belo Horizonte, enfrentaram dificuldades na manhã desta terça-feira (10/2) devido a uma manifestação contra a possível desapropriação de moradores da Vila Maria, na região Oeste da capital.

Para tentar escapar do congestionamento, condutores passam pela marginal da via, que está tomada por esgoto. Uma boca de lobo entupida transborda a água, que se espalha pela pista, descendo em direção ao ponto do protesto.

A manifestação bloqueou os dois sentidos do Anel Rodoviário. Por volta das 6h, uma faixa no sentido Rio de Janeiro foi liberada, enquanto no sentido Vitória o tráfego passou a ser desviado pela marginal.

Segundo o morador Francisco Melo, de 56 anos, o protesto começou por volta das 5h e é motivado pela demora na realocação de famílias que vivem às margens da rodovia. “Isso começou há 10 anos, quando nos avisaram que iam nos desapropriar. Já estão nos enrolando desde esse tempo”, afirmou.

Manifestação contra a possível desapropriação de moradores da Vila Maria trava o trânsito no Anel Rodoviário de BH-Wellington Barbosa/EM/DA Press
O protesto bloqueou os dois sentidos da via-Wellington Barbosa/EM/D.A Press
O morador Francisco Melo, de 56 anos, conta que a mobilização é motivada pela demora na realocação das famílias que vivem às margens da rodovia.-Wellington Barbosa/EM/DA Press
Manifestação contra a possível desapropriação de moradores da Vila Maria trava o trânsito no Anel Rodoviário de BH-Wellington Barbosa/EM/DA Press
Manifestação contra a possível desapropriação de moradores da Vila Maria trava o trânsito no Anel Rodoviário de BH-Wellington Barbosa/EM/DA Press
Segundo moradores da Vila Maria, cerca de 200 famílias vivem no local.-Wellington Barbosa/EM/DA Press
Segundo moradores da Vila Maria, cerca de 200 famílias vivem no local.-Wellington Barbosa/EM/DA Press
Segundo moradores da Vila Maria, cerca de 200 famílias vivem no local.-Wellington Barbosa/EM/DA Press
Motoristas que trafegam pelo Anel Rodoviário, na altura do Betânia, em Belo Horizonte, passam pela marginal da via, que está tomada por esgoto, para fugir do congestionamento-Wellington Barbosa/EM/DA Press
Equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros acompanharam a ocorrência. Os bombeiros atuaram para apagar focos de incêndio no sentido Rio de Janeiro.

O congestionamento se estende para a Via do Minério e afeta o trânsito na região do Barreiro. A recomendação é que motoristas utilizem aplicativos de navegação e evitem o trecho.

