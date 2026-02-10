Sobe para seis o número de mortes no período chuvoso em Minas

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

O número de mortes durante o período chuvoso atual em Minas Gerais subiu para seis, conforme balanço da Defesa Civil estadual. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG), um homem, de idade não divulgada, morreu soterrado ao ter a casa atingida por um deslizamento de terra em Muriaé (MG), na Zona da Mata.

Segundo os militares, o deslizamento ocorreu na Rua Rafael Stanzani da Silva, na Vila da Conceição, na madrugada desta terça-feira (10/2), devido à forte chuva no município. A Defesa civil estima que choveu 92 milímetros (mm) em cerca de três horas. O volume pluviométrico é considerado bastante alto para o período.

Conforme o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), uma taxa de chuva de 1 milímetro por minuto equivale a 1 litro de água por minuto em uma área de 1 metro quadrado. Por exemplo, se chover 40mm, isso significa que, em cada metro quadrado, caíram 40 litros de água.

Ainda de acordo com os bombeiros, moradores da região informaram que a vítima usava a casa para dormir. No início da atuação dos militares, ele não foi localizado nas imediações mesmo quando a chuva cessou.

No local foram retirados diversos escombros, galhos de árvores e vegetação e, posteriormente, escavações. Depois de mais de duas horas de trabalho, o corpo da vítima foi localizado pelas equipes de busca, por volta de 4h38m.

O corpo estava completamente soterrado por lama e escombros. Por volta de 06h30, o corpo foi retirado e repassado aos cuidados da perícia técnica da Polícia Civil (PC).

Outras vítimas

De acordo com a Defesa Civil de Minas Gerais, outras cinco mortes foram registradas nas cidades de Sabará, São Thomé das Letras, Pouso Alegre, Santa Rita de Caldas e João Pinheiro.

A primeira morte do período chuvoso de 2025-2026 foi Luigi de Jesus Aurichio, de 5 anos, soterrado após um muro desabar sobre a casa onde morava, em Sabará, na Grande BH. Já Ana Paula Oliveira, de 30 anos, morreu após ser atingida por um raio, enquanto usava uma tirolesa em São Thomé das Letras, no Sul de Minas.

Em Pouso Alegre, também no Sul do estado, João Miguel, de 7 anos, foi arrastado pela enxurrada enquanto brincava durante um temporal. A quarta vítima, um homem de 50 anos, foi levado pela correnteza de uma enchente registrada no dia 26 de janeiro, em Pião, distrito de Santa Rita de Caldas.

A quinta vítima foi um idoso não identificado, de 63 anos, levado pela correnteza de um rio depois de tentar atravessar o curso d'água a cavalo. O corpo do idoso ficou desaparecido por uma semana.

Cidades em situação de emergência

O número de cidades afetadas pelas chuvas em Minas, segundo o boletim da Defesa Civil do estado, chega a 151. Dessas, 80 decretaram situação de anormalidade. Até o dia 10 de fevereiro do ano passado, o quantitativo era de 26, cerca de quatro vezes maior.

Ainda de acordo com o balanço do órgão estadual, há quatro mil desalojados – pessoas que, por causa dos efeitos da chuva, precisaram desocupar suas casas e se deslocaram para casa de amigos ou parentes. Já o número de desabrigados – quando as pessoas precisam de abrigo público – é de 560. No mesmo período de 2025, havia 4.554 desalojados e 591 desabrigados.

A Defesa Civil estadual também já distribuiu 477 kits dormitório (conjunto de itens essenciais de acolhimento, como travesseiro e lençol); 483 kits higiene (contendo, normalmente, sabonete, escova e pasta de dente, absorventes, fraldas e álcool em gel); 133 kits limpeza (vassouras, baldes, rodos, luvas); 473 colchões; 11 lonas; 1 mil cestas básicas e 540 telhas.

