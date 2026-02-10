Lagoa do Nado: MPMG determina medidas emergenciais por causa do rompimento
Prefeitura de Belo Horizonte terá 30 dias para adotar medidas para garantir a segurança da área remanescente da barragem
A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) terá que adotar, em até 30 dias, uma série de medidas emergenciais para garantir a segurança da área remanescente da barragem da Lagoa do Nado, que se rompeu em novembro de 2024, no Bairro Itapoã, na Pampulha.
A decisão liminar, divulgada pela Justiça, foi um pedido feito pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), que propôs uma ação civil pública contra o município, em novembro do ano passado.
Segundo o MPMG, a decisão, proferida pela 1ª Vara dos Feitos da Fazenda Pública Municipal, reconheceu a existência de falhas graves na gestão, operação e manutenção da barragem, atribuídas ao poder público municipal.
A Justiça apontou que o rompimento não ocorreu apenas em decorrência das chuvas intensas, mas principalmente pela obstrução do vertedouro por comportas de madeira, conhecidas como “stop logs”, que reduziram a capacidade de vazão em 64% e levaram ao transbordamento da estrutura.
Plano de segurança e plano de emergência
De acordo com o MPMG, a decisão destacou a omissão da PBH na implementação efetiva de um plano de segurança da barragem e de um plano de ação de emergência, exigidos pela legislação, apesar de alertas técnicos desde 2019.
A Justiça deferiu parcialmente o pedido do Ministério Público para determinar que a PBH adote as seguintes medidas:
apresente e inicie a execução de um plano emergencial de segurança da área remanescente da barragem, com cronograma físico-financeiro;
implemente sinalização de emergência, plano de evacuação com rotas de fuga e pontos de encontro, além de sistema de alerta sonoro;
instale sistema de videomonitoramento contínuo, 24 horas por dia;
contrate equipe técnica multidisciplinar independente para estudo dos riscos residuais e proposta de recuperação ambiental
A liminar ressalta que a simples interdição do parque não elimina os riscos ao meio ambiente e à população, sobretudo diante da instabilidade da estrutura remanescente e da possibilidade de novas chuvas.
“A promessa de uma futura licitação para reconstrução da barragem, com início das obras previsto para o segundo semestre de 2026, não afasta a urgência das medidas pleiteadas, que visam mitigar os riscos atuais e imediatos até que uma solução definitiva seja implementada. O histórico de delongas do município, que desde 2019 vinha sendo alertado sobre as deficiências da estrutura, reforça a necessidade de uma tutela judicial que imponha um cronograma para a adoção de medidas emergenciais”, diz um trecho da decisão.
Em nota, a Prefeitura de Belo Horizonte informa que as ações de contingência da barragem Lagoa do Nado foram concluídas em maio de 2025, garantindo segurança da área.
"Atualmente, providências estão sendo tomadas pela Superintendência de Desenvolvimento da Capital (Sudecap) visando à contratação de serviços técnicos para elaboração de projetos e execução das obras necessárias à implantação de nova estrutura de contenção e recuperação da área afetada da Lagoa do Nado. Vale ressaltar que medidas sociais foram realizadas junto à comunidade local, por meio de reuniões, de modo a assegurar um maior alinhamento entre a solução técnica proposta e as demandas da população diretamente afetada", diz o teto.