Justiça ouve réu e vítimas de homofobia em BH

Paulo Henrique Mariano Cordeiro, de 35 anos, réu por injúria contra um casal de mulheres em um supermercado no Bairro Nova Suíça, na Região Oeste de Belo Horizonte, proferida em 8 de junho de 2025, foi ouvido pela Justiça nesta segunda-feira (9/2). O homem participou, assim como as vítimas, de uma audiência de instrução do caso. Ele responde por intolerância ou injúria motivada por orientação sexual.

De acordo com o Fórum Lafayette, o acusado optou por ficar em silêncio durante seu interrogatório. No entanto, durante a audiência, um parente do réu, na posição de testemunha de defesa, afirmou que sendo um homem gay, nunca foi maltratado por ele.

Além disso, ao final, a defesa do réu pediu vista para anexar novos dados e relatórios médicos do acusado. O assistente de acusação pediu para que a medida protetiva das vítimas contra o réu fosse mantida, o que foi deferido pelo Juiz Bruno Taveira, da 5ª Vara Criminal de Belo Horizonte.

O que disseram as vítimas?

Durante a audiência, as duas vítimas também prestaram depoimento. As mulheres relataram que estavam no caixa do supermercado quando o casal que estava atrás, na fila, se incomodou com o fato de o filho delas chamar as duas de “mãe”. A esposa do acusado então teria começado a empurrar o carrinho das vítimas.

Na sequência, uma das vítimas afirmou “em pleno 2025 e estamos vivendo isso”. O acusado então passou a discutir com a família e xingar as vítimas. As mulheres relataram que a ocorrência resultou em medo e ansiedade, inclusive ao chegar e sair de casa - já que o acusado escutou onde as duas moravam. Relataram também que o filho de 8 anos presenciou tudo e ficou muito assustado.

Com os depoimentos, o magistrado, responsável pelo caso, determinou, após deferir os pedidos do assistente de acusação e da defesa, o fim da fase de instrução e abriu um prazo para que as partes apresentem as alegações finais.

Como foi o crime?

À época, no último junho, o casal relatou à Polícia Militar que foi ofendido por Paulo Henrique e por uma mulher que o acompanhava na fila do caixa. As ofensas homofóbicas teriam se intensificado ao perceberem que o casal estava acompanhado do filho de 7 anos. Parte das agressões foi registrada em vídeo.

"Sapatão, filha da p*. É isso que você é. Sapatão não gosta de 'pagar' de homem? Mas, nessas horas, não é homem, né?", disse Paulo Henrique.

Na ocasião, o caso foi registrado como injúria e encaminhado à 3ª Delegacia da Polícia Civil, na Região Sul da capital. De acordo com o relato das vítimas, os agressores riram quando perceberam a chegada da polícia e tentaram minimizar a situação.

Agressão dentro de sauna gay

Paulo Henrique Mariano Cordeiro tem vários outros registros policiais. Em 2009, ele foi conduzido a uma delegacia depois de agredir um jovem de 22 anos em uma sauna gay no Centro de Belo Horizonte.

A vítima relatou à Polícia Militar que dois homens se aproximaram para conversar e iniciaram as agressões. O jovem foi segurado pelo pescoço e atingido por socos no rosto.

Em 2010, Paulo foi citado em uma ocorrência policial registrada por um porteiro do Edifício Araguaia, também no centro da capital. Ele teria quebrado o vidro do balcão da recepção após discutir com outro homem. Quando era menor de idade, em 2007, ele foi apreendido por agredir a tia.

