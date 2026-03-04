Caminhão cai de ponte na BR-365 e motorista desaparece
Veículo transportava carga de soja; bombeiros fazem buscas no local do acidente, na região de Patos de Minas (MG)
Um caminhão caiu de uma ponte na BR-365, em Patos de Minas (MG), no Alto Paranaíba, na noite dessa terça-feira (3/3). O motorista do veículo desapareceu depois do acidente.
Segundo o Corpo de Bombeiros, três equipes do 12º Batalhão foram acionadas por volta das 19h45 para atender a ocorrência no km 432 da rodovia. O caminhão despencou da ponte e parou cerca de 15 metros abaixo do nível da pista.
Para chegar até o local, os militares precisaram montar um sistema de rapel. Ao se aproximarem do veículo, viram que não havia ninguém dentro da cabine. Até o início da manhã desta quarta-feira (4/3), as equipes ainda trabalhavam na retirada manual da carga para tentar localizar a vítima.
Os militares também deram buscas nas imediações do acidente e no curso de água próximo à ponte.
As equipes aguardam a chegada de um guincho para levantar o caminhão, já que existe a possibilidade de a vítima estar presa às ferragens ou debaixo da carga.
Até o momento, não há informações sobre a dinâmica do acidente.