Assine
overlay
Início Gerais
DESAPARECEU

Caminhão cai de ponte na BR-365 e motorista desaparece

Veículo transportava carga de soja; bombeiros fazem buscas no local do acidente, na região de Patos de Minas (MG)

Publicidade
Carregando...
Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
04/03/2026 09:49 - atualizado em 04/03/2026 09:50

compartilhe

SIGA
x
O caminhão despencou da ponte e parou cerca de 15 metros abaixo do nível da pista
O caminhão despencou da ponte e parou cerca de 15 metros abaixo do nível da pista crédito: Corpo de Bombeiros/Reprodução

Um caminhão caiu de uma ponte na BR-365, em Patos de Minas (MG), no Alto Paranaíba, na noite dessa terça-feira (3/3). O motorista do veículo desapareceu depois do acidente.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Segundo o Corpo de Bombeiros, três equipes do 12º Batalhão foram acionadas por volta das 19h45 para atender a ocorrência no km 432 da rodovia. O caminhão despencou da ponte e parou cerca de 15 metros abaixo do nível da pista.

Para chegar até o local, os militares precisaram montar um sistema de rapel. Ao se aproximarem do veículo, viram que não havia ninguém dentro da cabine. Até o início da manhã desta quarta-feira (4/3), as equipes ainda trabalhavam na retirada manual da carga para tentar localizar a vítima.

Leia Mais

Os militares também deram buscas nas imediações do acidente e no curso de água próximo à ponte.

As equipes aguardam a chegada de um guincho para levantar o caminhão, já que existe a possibilidade de a vítima estar presa às ferragens ou debaixo da carga.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Até o momento, não há informações sobre a dinâmica do acidente.

Tópicos relacionados:

acidente-de-transito br-365 corpo-de-bombeiros minas-gerais patos-de-minas

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay