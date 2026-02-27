Prefeito mineiro fica ferido em acidente que matou duas pessoas
Segundo a prefeitura de Astolfo Dutra, Wesley Bacalhau se encontra hospitalizado e em estado estável
compartilheSIGA
O prefeito Wesley Cordeiro de Souza, do município de Astolfo Dutra (MG), na Zona da Mata, voltava de Brasília quando ficou ferido em um acidente nessa quinta-feira (26/02) na BR 040, na altura do km 268, em São Gonçalo do Abaeté, Região Noroeste do estado. Duas pessoas morreram no local.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o prefeito, conhecido como "Wesley Bacalhau", conduzia uma Chevrolet Spin da Prefeitura de Astolfo Dutra quando colidiu de frente com uma motocicleta BMW/R1250GS. O condutor e a passageira da moto morreram na hora.
Leia Mais
O motorista de um terceiro veículo, um VW Golf, também ficou ferido. As vítimas foram socorridas ao Pronto Socorro do Hospital Municipal de Três Marias (MG).
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
- Portão de supermercado é arrastado pela enxurrada no Barreiro, em BH
- Vídeo: caminhoneiros mostram água na pista e buracos na BR-381
- Juiz de Fora: sinal de celular pode ajudar a resgatar vítimas sob escombros
Segundo divulgado pela prefeitura da cidade, ele se encontra hospitalizado e em estado estável. “O Prefeito Wesley Bacalhau já passou por todos os atendimentos médicos necessários e encontra-se bem”, diz o comunicado oficial.