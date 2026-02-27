Assine
ESTRADA

Prefeito mineiro fica ferido em acidente que matou duas pessoas

Segundo a prefeitura de Astolfo Dutra, Wesley Bacalhau se encontra hospitalizado e em estado estável

Izabella Caixeta
Izabella Caixeta
Repórter
Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024.
27/02/2026 11:19

PRF atendeu a ocorrência
PRF atendeu a ocorrência crédito: PRF

O prefeito Wesley Cordeiro de Souza, do município de Astolfo Dutra (MG), na Zona da Mata, voltava de Brasília quando ficou ferido em um acidente nessa quinta-feira (26/02) na BR 040, na altura do km 268, em São Gonçalo do Abaeté, Região Noroeste do estado. Duas pessoas morreram no local. 

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o prefeito, conhecido como "Wesley Bacalhau", conduzia uma Chevrolet Spin da Prefeitura de Astolfo Dutra quando colidiu de frente com uma motocicleta BMW/R1250GS. O condutor e a passageira da moto morreram na hora. 

O motorista de um terceiro veículo, um VW Golf, também ficou ferido. As vítimas foram socorridas ao Pronto Socorro do Hospital Municipal de Três Marias (MG).

Segundo divulgado pela prefeitura da cidade, ele se encontra hospitalizado e em estado estável. “O Prefeito Wesley Bacalhau já passou por todos os atendimentos médicos necessários e encontra-se bem”, diz o comunicado oficial. 

