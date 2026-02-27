Prefeito mineiro fica ferido em acidente que matou duas pessoas

Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

O prefeito Wesley Cordeiro de Souza, do município de Astolfo Dutra (MG), na Zona da Mata, voltava de Brasília quando ficou ferido em um acidente nessa quinta-feira (26/02) na BR 040, na altura do km 268, em São Gonçalo do Abaeté, Região Noroeste do estado. Duas pessoas morreram no local.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o prefeito, conhecido como "Wesley Bacalhau", conduzia uma Chevrolet Spin da Prefeitura de Astolfo Dutra quando colidiu de frente com uma motocicleta BMW/R1250GS. O condutor e a passageira da moto morreram na hora.

O motorista de um terceiro veículo, um VW Golf, também ficou ferido. As vítimas foram socorridas ao Pronto Socorro do Hospital Municipal de Três Marias (MG).

Segundo divulgado pela prefeitura da cidade, ele se encontra hospitalizado e em estado estável. “O Prefeito Wesley Bacalhau já passou por todos os atendimentos médicos necessários e encontra-se bem”, diz o comunicado oficial.