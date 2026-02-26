Juiz de Fora: sinal de celular pode ajudar a resgatar vítimas sob escombros

Técnicos da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) foram mobilizados para Juiz de Fora (MG), na Zona da Mata, para ajudar no resgate de pessoas que estão desaparecidas após as fortes chuvas que atingem a cidade desde a última segunda-feira (23/2).

Os profissionais vão tentar rastrear o sinal de celulares de vítimas que ainda se encontram sob os escombros de imóveis atingidos por deslizamentos de terra.



Para rastrear os sinais dos aparelhos, os técnicos da Anatel empregam o Equipamento Tático de Revista Eletrônica. De origem israelense, essa tecnologia é normalmente utilizada pela Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen) para detectar celulares em ambiente prisional.

De acordo com a Senappen, o equipamento tem capacidade de rastrear celulares ligados em um raio entre 50 e 100 metros, a depender da tecnologia do aparelho e das condições do terreno. Caso o dispositivo esteja ligado, é possível detectar sinais mesmo sob escombros. Um acessório permite a localização com maior precisão do ponto identificado, auxiliando na delimitação das áreas de escavação.

Os profissionais da Anatel integram desde quarta-feira (25/2) uma força-tarefa que inclui equipes da prefeitura e das forças de segurança do estado. Os números mais recentes divulgados pelo Corpo de Bombeiros de Minas Gerais indicam que cinco pessoas estão desaparecidas em Juiz de Fora e outras duas em Ubá, também na Zona da Mata.

Já o número de mortos em decorrência das chuvas na região chegou a 62, de acordo com boletim emitido pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) às 22h31 desta quinta-feira. São 56 vítimas em Juiz de Fora e seis em Ubá.