Rio volta a transbordar, alaga bairros e deixa Matias Barbosa isolada

A cidade de Matias Barbosa (MG), na Zona da Mata, voltou a ser atingida pelas chuvas na madrugada desta quinta-feira (26/2). O nível do Rio Paraibuna e do Ribeirão Matias subiu rapidamente, provocando novos alagamentos e deixando a cidade praticamente isolada por causa da interdição dos principais acessos.

Moradores de bairros como Nossa Senhora da Penha e Beira Linha, que ainda limpavam casas e retiravam entulhos da enchente anterior, voltaram a enfrentar prejuízos e estão apreensivos. Próximo ao cemitério, há registros de transbordamento desde as primeiras horas da manhã.

De acordo com a prefeitura, o município já havia decretado situação de calamidade pública no início da semana e, com as novas precipitações entre a noite de quarta-feira e a madrugada desta quinta, o cenário se agravou. Até o momento, são 120 pessoas desalojadas e 30 desabrigadas. As aulas estão suspensas, assim como parte dos atendimentos de saúde e serviços públicos.

Cidade isolada

As principais entradas pela BR-040 saída 810 e Estrada União e Indústria, estão interditadas pelos alagamentos. Motoristas que seguem no sentido Juiz de Fora–Matias Barbosa devem retornar no pedágio e acessar o município pela Vila São Damião, na altura do km 812. Quem vem do Rio de Janeiro também deve utilizar o mesmo trajeto.

A LMG-874, no km 15, está bloqueada por alagamento no entroncamento com a BR-040. Já a MG-353, na altura de Coronel Pacheco, chegou a ser interditada durante a madrugada por queda de barreira, mas foi liberada após a retirada do material que obstruía a pista.

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram casas parcialmente encobertas pela água, ruas interditadas, objetos boiando e moradores tentando deixar os imóveis às pressas. Em alguns pontos, pessoas aguardam resgate em áreas mais elevadas.

A prefeitura informou que equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros seguem em direção ao Morro do Arco com o apoio de um barco para retirar moradores ilhados. A operação enfrenta dificuldades devido à correnteza e aos acessos comprometidos.

Pontos de acolhimento e doações

As escolas municipais Marieta Miranda Couto, no bairro Nossa Senhora da Penha, e Lucy de Castro Cabral, no Centro, funcionam como pontos de acolhimento para moradores desabrigados. Nas unidades, estão sendo oferecidos almoço e demais refeições às famílias atendidas.

O município também pede o apoio da população com doações de alimentos, água potável, produtos de higiene pessoal, roupas e outros itens essenciais. Quem acessar a cidade pela Vila São Damião para entregar donativos deve se dirigir à Escola Municipal Lucy de Castro Cabral, na Rua Joaquim Murtinho, nº 60, no Centro.