Juiz de Fora: Defesa Civil desmente que pediu para moradores deixarem casas
O órgão pediu que a população busque canais oficiais da prefeitura e verifique a fonte antes de compartilhar conteúdo recebido
A Defesa Civil de Juiz de Fora, na Zona da Mata (MG), informou que não procede a informação de que pediu para que moradores do bairro Paineiras saíssem de casa pelo risco de deslizamento de pedras no Morro do Cristo.
Em seu perfil nas redes sociais, o órgão fez uma postagem desmentindo ainda que a Prefeitura de Juiz de Fora esteja pedindo Pix para arrecadar recursos para os atingidos pelo temporal. Segundo a Defesa Civil, há páginas criadas para aplicar golpes.
Diante das mensagens falsas que circulam nas redes sociais, o órgão pediu que a população busque sempre os canais oficiais para se informar, além de verificar a fonte antes de compartilhar qualquer conteúdo recebido.
Mortes e destruição
O número de mortes causadas pela chuva que atingiu a cidade da Zona da Mata, subiu para 16, segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. Até o início da manhã desta terça-feira (24/2), a Prefeitura do município havia contabilizado 14 mortes.
A prefeitura informou na manhã de hoje que atua em conjunto com a Defesa Civil Estadual e o Corpo de Bombeiros e manifestou pesar pelas vítimas. O município decretou estado de calamidade por seis meses e luto por três dias.
Como ajudar as vítimas em Juiz de Fora
A Prefeitura e entidades parceiras montaram uma rede de solidariedade para apoiar as famílias desalojadas e desabrigadas. Os itens de maior necessidade no momento são água potável, alimentos não perecíveis, kits de higiene pessoal, roupas de cama e banho.
Pontos de Arrecadação
- Defesa Civil (Prédio da Prefeitura): Avenida Brasil, 2.005, Centro. (24 horas)
- Corpo de Bombeiros: Avenida Brasil, 3.405, Bairro Industrial.
- Câmara Municipal de Juiz de Fora: Rua Halfeld, 955, Centro.
- Unidades de Atenção Primária à Saúde (UAPS): todas as unidades nos bairros estão recebendo donativos em horário comercial.
- Paróquia de São Sebastião: Praça Hermenegildo Vilaça, s/n, Centro.
O que doar com prioridade
- Água mineral e leite em pó;
- Fraldas infantis e geriátricas;
- Absorventes e sabonetes;
- Colchões e cobertores em bom estado.
Mapa de interdições: rodovias na Zona da Mata
-
MGC-265 (Ubá - Visconde do Rio Branco): Interdição parcial no km 102 devido a queda de barreira. O trânsito flui em meia pista, e há muito barro no asfalto.
-
MGC-120 (Ubá - Guidoval): Bloqueio total em pontos próximos a cursos d'água devido ao transbordamento de afluentes do Ribeirão Ubá que invadiram a pista.
-
MG-285 (Piraúba - Astolfo Dutra): Alerta para risco de erosão na base de pontes. A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) monitora o trecho.
-
BR-120 (Dona Euzébia - Cataguases): Trânsito lento com pontos de alagamento na pista. A recomendação é evitar veículos leves.
-
BR-040 (Juiz de Fora - Belo Horizonte): Diversos pontos com neblina intensa e quedas de galhos entre Juiz de Fora e Santos Dumont. A concessionária EPR Via Mineira opera em esquema de atenção.