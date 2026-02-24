Juiz de Fora: Defesa Civil desmente que pediu para moradores deixarem casas

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.

A Defesa Civil de Juiz de Fora, na Zona da Mata (MG), informou que não procede a informação de que pediu para que moradores do bairro Paineiras saíssem de casa pelo risco de deslizamento de pedras no Morro do Cristo.

Em seu perfil nas redes sociais, o órgão fez uma postagem desmentindo ainda que a Prefeitura de Juiz de Fora esteja pedindo Pix para arrecadar recursos para os atingidos pelo temporal. Segundo a Defesa Civil, há páginas criadas para aplicar golpes.

Diante das mensagens falsas que circulam nas redes sociais, o órgão pediu que a população busque sempre os canais oficiais para se informar, além de verificar a fonte antes de compartilhar qualquer conteúdo recebido.

Mortes e destruição

O número de mortes causadas pela chuva que atingiu a cidade da Zona da Mata, subiu para 16, segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. Até o início da manhã desta terça-feira (24/2), a Prefeitura do município havia contabilizado 14 mortes.

A prefeitura informou na manhã de hoje que atua em conjunto com a Defesa Civil Estadual e o Corpo de Bombeiros e manifestou pesar pelas vítimas. O município decretou estado de calamidade por seis meses e luto por três dias.

Como ajudar as vítimas em Juiz de Fora

A Prefeitura e entidades parceiras montaram uma rede de solidariedade para apoiar as famílias desalojadas e desabrigadas. Os itens de maior necessidade no momento são água potável, alimentos não perecíveis, kits de higiene pessoal, roupas de cama e banho.

Pontos de Arrecadação

Defesa Civil (Prédio da Prefeitura): Avenida Brasil, 2.005, Centro. (24 horas)

Corpo de Bombeiros: Avenida Brasil, 3.405, Bairro Industrial.

Câmara Municipal de Juiz de Fora: Rua Halfeld, 955, Centro.

Unidades de Atenção Primária à Saúde (UAPS): todas as unidades nos bairros estão recebendo donativos em horário comercial.

Paróquia de São Sebastião: Praça Hermenegildo Vilaça, s/n, Centro.

O que doar com prioridade

Água mineral e leite em pó;

Fraldas infantis e geriátricas;

Absorventes e sabonetes;

Colchões e cobertores em bom estado.

Mapa de interdições: rodovias na Zona da Mata