Caos em Juiz de Fora: prefeitura decreta estado de calamidade

A Prefeitura de Juiz de Fora decretou, na madrugada desta terça-feira (24/2), estado de calamidade pública por causa dos recordes históricos de chuva que atingem a cidade. O decreto terá validade de 180 dias.

Nos últimos dias, o município da Zona da Mata mineira tem enfrentado temporais que provocaram alagamentos em vários pontos. Na noite dessa segunda-feira (23/2), diversas vias ficaram completamente tomadas pela água. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram a Avenida Brasil, no Centro, com grande volume de enxurrada.

Um vídeo obtido pela reportagem mostra o desabamento de uma casa no Bairro Progresso. No Bairro Democrata, um motorista precisou sair do carro e empurrar o veículo após ficar preso no meio do alagamento.

O acesso ao Mergulhão, na região central, foi fechado por medida de segurança, segundo a Defesa Civil, que orientou motoristas a evitarem a área e buscarem rotas alternativas. A Ponte Vermelha, no Bairro Santa Terezinha, também foi interditada por volta das 21h40.

Áreas que historicamente sofrem com enchentes voltaram a registrar problemas. No Bairro Vitorino Braga, na Zona Leste, ruas ficaram alagadas. A Defesa Civil também alertou para o aumento da enxurrada na Rua Luiz Fávero, no Bairro Linhares.

Na Zona Norte, a Avenida Presidente Juscelino Kubitschek apresentou vários pontos de alagamento.

No domingo (22/2), outro temporal já havia causado transtornos. Na ocasião, a Defesa Civil registrou 36 ocorrências, sendo 14 deslizamentos de terra e 12 alagamentos.

Segundo o órgão, fevereiro já é o mês mais chuvoso da história de Juiz de Fora. Até as 10h de segunda-feira, o acumulado chegou a 460,4 milímetros. O recorde anterior era de fevereiro de 1988, com 456 milímetros. A expectativa é que os números sejam atualizados nesta terça-feira.