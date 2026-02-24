Assine
overlay
Início Gerais
SITUAÇÃO AGRAVANTE

Caos em Juiz de Fora: prefeitura decreta estado de calamidade

Fevereiro já é o mês mais chuvoso da história da cidade, com mais de 460 mm acumulados

Publicidade
Carregando...
Wellington Barbosa
Bruno Luis Barros
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
Bruno Luis Barros
Repórter
Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.
24/02/2026 05:57

compartilhe

SIGA
x
Segundo o órgão municipal da cidade, fevereiro já é o mês mais chuvoso da história de Juiz de Fora (MG)
Segundo o órgão municipal da cidade, fevereiro já é o mês mais chuvoso da história de Juiz de Fora (MG) crédito: Redes Sociais/Reprodução

A Prefeitura de Juiz de Fora decretou, na madrugada desta terça-feira (24/2), estado de calamidade pública por causa dos recordes históricos de chuva que atingem a cidade. O decreto terá validade de 180 dias.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Nos últimos dias, o município da Zona da Mata mineira tem enfrentado temporais que provocaram alagamentos em vários pontos. Na noite dessa segunda-feira (23/2), diversas vias ficaram completamente tomadas pela água. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram a Avenida Brasil, no Centro, com grande volume de enxurrada.

Um vídeo obtido pela reportagem mostra o desabamento de uma casa no Bairro Progresso. No Bairro Democrata, um motorista precisou sair do carro e empurrar o veículo após ficar preso no meio do alagamento.

Leia Mais

O acesso ao Mergulhão, na região central, foi fechado por medida de segurança, segundo a Defesa Civil, que orientou motoristas a evitarem a área e buscarem rotas alternativas. A Ponte Vermelha, no Bairro Santa Terezinha, também foi interditada por volta das 21h40.

Áreas que historicamente sofrem com enchentes voltaram a registrar problemas. No Bairro Vitorino Braga, na Zona Leste, ruas ficaram alagadas. A Defesa Civil também alertou para o aumento da enxurrada na Rua Luiz Fávero, no Bairro Linhares.

Na Zona Norte, a Avenida Presidente Juscelino Kubitschek apresentou vários pontos de alagamento.

No domingo (22/2), outro temporal já havia causado transtornos. Na ocasião, a Defesa Civil registrou 36 ocorrências, sendo 14 deslizamentos de terra e 12 alagamentos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Segundo o órgão, fevereiro já é o mês mais chuvoso da história de Juiz de Fora. Até as 10h de segunda-feira, o acumulado chegou a 460,4 milímetros. O recorde anterior era de fevereiro de 1988, com 456 milímetros. A expectativa é que os números sejam atualizados nesta terça-feira.

Tópicos relacionados:

calamidade chuva juiz-de-fora temporal

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay