Na chuva, foliões se despedem do carnaval ao som de axé
Bloco Beleza Rara marcou o fim do carnaval belo-horizontino enchendo de axé o centro da capital
Nem a chuva desanimou os foliões na despedida do carnaval de 2026. “Deixa molhar!”, disse o vocalista da Banda Eva, Felipe Pezzoni, para a multidão que acompanhava o bloco Beleza Rara, no fim da tarde deste domingo (22/02).
Na estreia do bloco em Belo Horizonte, a banda fez o público pular com grandes sucessos que embalaram a folia por todo o país. Ao som de “Leva Eu”, “Arerê” e “Bota pra Ferver”, o trio foi embalando os foliões.
A festa não foi apenas na avenida; nas sacadas dos prédios próximos, fãs da banda se juntavam para curtir a apresentação. Teve espaço também para “Sou Praieiro”, do Jammil e Uma Noites, e “Bola de Sabão”, de Claudia Leitte.