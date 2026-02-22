Assine
overlay
Início Gerais
BLOCO BELEZA RARA

Na chuva, foliões se despedem do carnaval ao som de axé

Bloco Beleza Rara marcou o fim do carnaval belo-horizontino enchendo de axé o centro da capital

Publicidade
Carregando...
Izabella Caixeta
Izabella Caixeta
Repórter
Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o
22/02/2026 17:55

compartilhe

SIGA
x
Bloco Beleza Rara desfilou na Avenida dos Andradas
Bloco Beleza Rara desfilou na Avenida dos Andradas crédito: Túlio Santos/EM/D.A Press

Nem a chuva desanimou os foliões na despedida do carnaval de 2026. “Deixa molhar!”, disse o vocalista da Banda Eva, Felipe Pezzoni, para a multidão que acompanhava o bloco Beleza Rara, no fim da tarde deste domingo (22/02).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

Na estreia do bloco em Belo Horizonte, a banda fez o público pular com grandes sucessos que embalaram a folia por todo o país. Ao som de “Leva Eu”, “Arerê” e “Bota pra Ferver”, o trio foi embalando os foliões.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A festa não foi apenas na avenida; nas sacadas dos prédios próximos, fãs da banda se juntavam para curtir a apresentação. Teve espaço também para “Sou Praieiro”, do Jammil e Uma Noites, e “Bola de Sabão”, de Claudia Leitte.

Tópicos relacionados:

axe banda-eva belo-horizonte carnaval carnaval-de-belo-horizonte folia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay