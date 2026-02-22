Na chuva, foliões se despedem do carnaval ao som de axé

Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

Nem a chuva desanimou os foliões na despedida do carnaval de 2026. “Deixa molhar!”, disse o vocalista da Banda Eva, Felipe Pezzoni, para a multidão que acompanhava o bloco Beleza Rara, no fim da tarde deste domingo (22/02).

Na estreia do bloco em Belo Horizonte, a banda fez o público pular com grandes sucessos que embalaram a folia por todo o país. Ao som de “Leva Eu”, “Arerê” e “Bota pra Ferver”, o trio foi embalando os foliões.

A festa não foi apenas na avenida; nas sacadas dos prédios próximos, fãs da banda se juntavam para curtir a apresentação. Teve espaço também para “Sou Praieiro”, do Jammil e Uma Noites, e “Bola de Sabão”, de Claudia Leitte.