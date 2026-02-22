Assine
overlay
Início Gerais
ENCONTRADO

Homem desaparece no mato por quatro dias depois de cair do cavalo

Morador de comunidade rural de Januária foi encontrado neste domingo (22/2). Queda teria causado perda de memória e confusão mental

Publicidade
Carregando...
LR
Luiz Ribeiro
LR
Luiz Ribeiro
Repórter
22/02/2026 17:08

compartilhe

SIGA
x
Homem ficou quatro dias desaparecido no mato depois de queda de cavalo. Ele foi encontrado e encaminhado ao hospital pelos bombeiros.
Homem ficou quatro dias desaparecido no mato depois de queda de cavalo. Ele foi encontrado e encaminhado ao hospital pelos bombeiros. crédito: Corpo de Bombeiros/divulgação

Um homem de 38 anos foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros neste domingo (22/02), depois de permanecer quatro dias desaparecido no mato, na comunidade rural de Pedras de Sambaíba, município de Januária, Norte de Minas. Conforme os bombeiros, o morador desapareceu após sofrer uma queda de cavalo, o que teria provocado a sua confusão mental e perda de memória.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O 7º Pelotão de Bombeiros de Januária informou que foi acionado na tarde de sábado para a procura da vítima na comunidade de Pedras de Simbaíba, distante 25 quilômetros da sede urbana de Januária. De acordo com a corporação, a família do homem informou que ele encontrava-se desaparecido desde a noite de quarta-feira (18/02), quando apresentou quadro de confusão mental e saiu de casa sem informar o seu destino.

Leia Mais

Os bombeiros informaram que foi feito um rastreamento minucioso na região, sendo identificados diversos vestígios sobre a passagem da vítima por diferentes locais. “No entanto, constatou-se que o desaparecido estava se deslocando constantemente e se ocultando da equipe, circunstância que dificultou sua localização no primeiro dia de buscas”.

Na manhã deste domingo, ao reiniciar as buscas, o Corpo de Bombeiros foi informado que o trabalhador rural tinha voltado à sua residência por vontade própria. Uma equipe dos bombeiros foi até o local, onde foi feita uma avaliação do estado de saúde da vítima.

“Durante a avaliação, o paciente apresentava edemas e ferimentos nos pés, relatava dormência na região da cabeça e não se recordava dos fatos ocorridos durante o período em que esteve desaparecido”, informou a corporação.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Por outro lado, os bombeiros comunicaram que foram informados pela família e pelo próprio morador que, no anterior ao desaparecimento, o homem sofreu uma queda de cavalo, com forte impacto na cabeça. Diante da revelação, a vitima foi encaminhada para o Hospital Municipal de Januária, visando avaliação médica e tratamento adequado.

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay