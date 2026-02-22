Homem desaparece no mato por quatro dias depois de cair do cavalo

Um homem de 38 anos foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros neste domingo (22/02), depois de permanecer quatro dias desaparecido no mato, na comunidade rural de Pedras de Sambaíba, município de Januária, Norte de Minas. Conforme os bombeiros, o morador desapareceu após sofrer uma queda de cavalo, o que teria provocado a sua confusão mental e perda de memória.

O 7º Pelotão de Bombeiros de Januária informou que foi acionado na tarde de sábado para a procura da vítima na comunidade de Pedras de Simbaíba, distante 25 quilômetros da sede urbana de Januária. De acordo com a corporação, a família do homem informou que ele encontrava-se desaparecido desde a noite de quarta-feira (18/02), quando apresentou quadro de confusão mental e saiu de casa sem informar o seu destino.

Os bombeiros informaram que foi feito um rastreamento minucioso na região, sendo identificados diversos vestígios sobre a passagem da vítima por diferentes locais. “No entanto, constatou-se que o desaparecido estava se deslocando constantemente e se ocultando da equipe, circunstância que dificultou sua localização no primeiro dia de buscas”.

Na manhã deste domingo, ao reiniciar as buscas, o Corpo de Bombeiros foi informado que o trabalhador rural tinha voltado à sua residência por vontade própria. Uma equipe dos bombeiros foi até o local, onde foi feita uma avaliação do estado de saúde da vítima.

“Durante a avaliação, o paciente apresentava edemas e ferimentos nos pés, relatava dormência na região da cabeça e não se recordava dos fatos ocorridos durante o período em que esteve desaparecido”, informou a corporação.

Por outro lado, os bombeiros comunicaram que foram informados pela família e pelo próprio morador que, no anterior ao desaparecimento, o homem sofreu uma queda de cavalo, com forte impacto na cabeça. Diante da revelação, a vitima foi encaminhada para o Hospital Municipal de Januária, visando avaliação médica e tratamento adequado.