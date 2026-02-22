Bombeiros procuram homem que estava em carro que caiu em rio em Porteirinha

Uma equipe do Corpo de Bombeiros faz buscas no Rio Serra Branca, no município de Porteirinha, Norte de Minas, à procura de um homem, de 42 anos, que desapareceu nas águas do manancial na madrugada deste domingo (22/02).

O morador estava em um carro Fiat Palio que foi carregado pela correnteza ao tentar atravessar uma “passagem molhada” do rio na comunidade de Baú. O local fica próximo da Cachoeira do Serrado, e é muito visitado por turistas, que costumam alugar casas e sítios da região para passar fins de semana ou temporadas de férias.

O incidente ocorreu numa estrada vicinal, por volta de 1h deste domingo. Um outro ocupante do veículo, identificado pelo nome de “Darlan”, conseguiu saltar quando o carro começou a ser levado pela força da água. Os dois homens que estavam no automóvel são moradores da região.

Conforme o proprietário de uma casa próxima da cachoeira do Serrado, o Rio Serra Branca encheu devido às chuvas intensas que estão ocorrendo na região de Porteirinha. Porém, não houve o registro de “cabeça d água”, fenômeno que eleva o volume d água com forte correnteza.

As buscas no Rio Serra Branca estão sendo realizadas por militares do 6º Pelotão do Corpo de Bombeiros Militar de Janaúba. Moradores da região também colaboram na procura pelo homem desaparecido nas águas do rio.

Na manhã deste domingo (22/2), o carro foi retirado de dentro d água, com o uso de um trator.

