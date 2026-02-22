Assine
Motorista morre encarcerado em cabine de picape

Motorista morre depois de bater de frente com uma carreta cegonheira

Ivan Drummond
Ivan Drummond
Repórter
Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"
22/02/2026 11:03

O Fiat Strada ficou inteiramente destruído depois de bater na carreta
O Fiat Strada ficou inteiramente destruído depois de bater na carreta crédito: CBMMG

O motorista de uma picape Fiat Strada, de 24 anos, morreu preso às ferragens da cabine depois de bater frontalmente contra uma carreta cegonheira no km 712 da BR-262, próximo a Araxá, no Triângulo Mineiro, na tarde deste sábado (21/2).

Segundo o Corpo de Bombeiros, quando os militares chegaram ao local, encontraram a vítima sem vida, presa às ferragens. A dinâmica do acidente aponta que a carreta seguia no sentido Belo Horizonte, enquanto o Strada seguia rumo a Araxá.

O acidente ocorreu em um trecho de curva em declive. Com o impacto, a picape teve a parte dianteira completamente destruída, deixando o motorista prensado e preso às ferragens.

O condutor da carreta, de 21 anos, não sofreu ferimentos. Após os trabalhos da perícia da Polícia Civil, as guarnições do Corpo de Bombeiros realizaram o desencarceramento da vítima. A ocorrência contou ainda com o apoio da concessionária Way-262 e da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

