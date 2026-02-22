Motorista morre encarcerado em cabine de picape
Motorista morre depois de bater de frente com uma carreta cegonheira
compartilheSIGA
O motorista de uma picape Fiat Strada, de 24 anos, morreu preso às ferragens da cabine depois de bater frontalmente contra uma carreta cegonheira no km 712 da BR-262, próximo a Araxá, no Triângulo Mineiro, na tarde deste sábado (21/2).
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Leia Mais
Segundo o Corpo de Bombeiros, quando os militares chegaram ao local, encontraram a vítima sem vida, presa às ferragens. A dinâmica do acidente aponta que a carreta seguia no sentido Belo Horizonte, enquanto o Strada seguia rumo a Araxá.
- Caminhonete bate na traseira de caminhão e deixa três vítimas
- Caminhão carregado com tijolos perde freio e invade casa em Santa Luzia
- Carro em fuga bate em árvore, pega fogo e deixa quatro feridos em MG
O acidente ocorreu em um trecho de curva em declive. Com o impacto, a picape teve a parte dianteira completamente destruída, deixando o motorista prensado e preso às ferragens.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
O condutor da carreta, de 21 anos, não sofreu ferimentos. Após os trabalhos da perícia da Polícia Civil, as guarnições do Corpo de Bombeiros realizaram o desencarceramento da vítima. A ocorrência contou ainda com o apoio da concessionária Way-262 e da Polícia Rodoviária Federal (PRF).