Carro parte ao meio e deixa três mortos na BR-381, em Santa Luzia

Um carro de passeio partiu ao meio em um acidente grave que matou três pessoas na manhã desta sexta-feira (20/2), na BR-381, em Santa Luzia (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o carro se envolveu numa batida contra uma carreta no km 437 da rodovia, sentido BH. Uma vítima foi resgatada em estado grave.

A concessionária Nova 381, responsável pelo trecho, informou que há congestionamento nos dois sentidos da via, mas sem detalhar a extensão do engarrafamento.

Imagens que circulam em redes sociais mostram a força do impacto, que deixou o veículo irreconhecível.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Matéria em atualização