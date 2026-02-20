Assine
overlay
Início Gerais
MORTE NA BR-381

Carro parte ao meio e deixa três mortos na BR-381, em Santa Luzia

Batida entre carreta e veículo de passeio deixa três mortos e um ferido grave na Grande BH

Publicidade
Carregando...
Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
20/02/2026 08:14 - atualizado em 20/02/2026 08:37

compartilhe

SIGA
x
A concessionária Nova 381, responsável pelo trecho, informou que há congestionamento nos dois sentidos da via
A concessionária Nova 381, responsável pelo trecho, informou que há congestionamento nos dois sentidos da via crédito: Edésio Ferreira/EM/D.A.Press

Um carro de passeio partiu ao meio em um acidente grave que matou três pessoas na manhã desta sexta-feira (20/2), na BR-381, em Santa Luzia (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o carro se envolveu numa batida contra uma carreta no km 437 da rodovia, sentido BH. Uma vítima foi resgatada em estado grave.

Leia Mais

A concessionária Nova 381, responsável pelo trecho, informou que há congestionamento nos dois sentidos da via, mas sem detalhar a extensão do engarrafamento.

Imagens que circulam em redes sociais mostram a força do impacto, que deixou o veículo irreconhecível.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Matéria em atualização

Tópicos relacionados:

acidente-de-transito br-381 grande-bh santa-luzia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay