Acidente na BR-381 deixa três mortos e causa 14 km de congestionamento

Um acidente envolvendo duas carretas e um veículo de passeio interdita, na manhã desta Quarta-feira de Cinzas (18/2), a BR-381, em Lavras (MG), no Sul de Minas, e deixa três mortos e uma pessoa gravemente ferida.

Segundo a concessionária Arteris, a batida ocorreu no km 693 da rodovia, no sentido São Paulo. A via está interditada e não há previsão de liberação. O congestionamento já chega a cerca de 14 quilômetros.

Imagens que circulam em redes sociais mostram um incêndio próximo a uma das carretas e grande quantidade de destroços espalhados pela pista. O motor chegou a sair do veículo de passeio.

De acordo com os levantamentos iniciais, o acidente começou quando o veículo VW Saveiro bateu em um elemento de drenagem da pista; em seguida, o carro invadiu a faixa e colidiu de frente com a lateral de uma carreta Scania R440; rodou na pista e então, de frente outra vez, atingiu a lateral de outra carreta, uma Scania 124.

As três vítimas que morreram estavam no automóvel. Outra pessoa ficou gravemente ferida e recebeu atendimento no local. O Corpo de Bombeiros está na via.