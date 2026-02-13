BR-381: colisão entre carretas e carros deixa um morto nesta sexta

Uma colisão envolvendo carretas e carros deixou uma pessoa morta na manhã desta sexta-feira (13/2), na BR-381, em Bom Jesus do Amparo (MG), na Região Central do estado.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu nas proximidades do posto 65, no Trevo de Itabira (MG), no sentido Vitória (ES).

De acordo com a corporação, a vítima ainda não foi oficialmente identificada. Há suspeita de que a morte esteja relacionado a um Fiat Palio preto, que ficou destruído ao bater na traseira de uma das carretas.

Até o momento, não há informações sobre congestionamento no trecho.

Matéria em atualização