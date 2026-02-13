Assine
ACIDENTE DE TRÂNSITO

BR-381: colisão entre carretas e carros deixa um morto nesta sexta

Acidente ocorreu no Trevo de Itabira, em Bom Jesus do Amparo (MG), Região Central do estado

Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
13/02/2026 08:07

O acidente ocorreu nas proximidades do posto 65, no Trevo de Itabira, no sentido Vitória
O acidente ocorreu nas proximidades do posto 65, no Trevo de Itabira, no sentido Vitória

Uma colisão envolvendo carretas e carros deixou uma pessoa morta na manhã desta sexta-feira (13/2), na BR-381, em Bom Jesus do Amparo (MG), na Região Central do estado.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu nas proximidades do posto 65, no Trevo de Itabira (MG), no sentido Vitória (ES).

De acordo com a corporação, a vítima ainda não foi oficialmente identificada. Há suspeita de que a morte esteja relacionado a um Fiat Palio preto, que ficou destruído ao bater na traseira de uma das carretas.

Até o momento, não há informações sobre congestionamento no trecho.

Matéria em atualização

