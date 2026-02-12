Carreta com papel higiênico e absorventes pega fogo na BR-381, em MG

Uma carreta carregada com produtos de higiene pegou fogo na noite dessa quarta-feira (11/2), na BR-381, em Itapeva (MG), na região Sul do estado.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi registrada por volta de 21h, quando uma equipe do 3º Pelotão de Extrema (MG) foi acionada para atender a um incêndio em um semirreboque estacionado na área do Posto Bagre, às margens da rodovia, no km 931.

A carreta levava cerca de 6 toneladas de papel higiênico e absorventes íntimos. O condutor informou aos Bombeiros que conseguiu desacoplar o caminhão-trator da carreta, mantendo o incêndio restrito ao semirreboque e à carga.

Os Bombeiros usaram água e líquido gerador de espuma para apagar as chamas, com técnicas específicas para incêndio em carga sólida. Após sucessivos ciclos de combate e resfriamento, o fogo foi controlado.

Em seguida, foi realizado o rescaldo para eliminar focos remanescentes e evitar que o fogo recomeçasse. A ocorrência durou cerca de quatro horas e não houve registro de vítimas. O veículo e a carga ficaram sob responsabilidade do proprietário.