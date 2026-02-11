Motorista tenta passar com carro em passarela de pedestres na BR-381

Um motorista usou uma passarela de pedestres para tentar fazer um retorno na BR-381, no sentido São Paulo, próximo ao bairro Filadélfia, em Betim (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Em vídeo divulgado nas redes sociais, vê-se o motorista subir a passarela com o carro até o final e, ao chegar à curva da estrutura, não conseguir seguir em frente. Ele então retorna, dando ré com o veículo.

Mas pode isso?

O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) considera a atitude do motorista uma infração gravíssima, assim como passar por calçadas, passeios, ciclovias ou acostamentos. A multa é de R$ 880,41 além de 7 pontos na carteira e retenção do veículo, se for pego no ato da infração.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que não tem registro do caso.

