Batida de ônibus com caminhão deixa um morto e sete feridos na BR-381

Uma colisão entre um ônibus e um caminhão matou uma pessoa e feriu sete na madrugada desta sexta-feira (6/2), na BR-381, na altura do km 603, em Oliveira (MG), no Centro-Oeste do estado.

Duas viaturas do pelotão do Corpo de Bombeirosatenderam a ocorrência, por volta de 4h30. Sete vítimas com ferimentos leves foram socorridas e encaminhadas ao hospital de Oliveira.

Uma passageira do ônibus ficou presa às ferragens e morreu no local.

De acordo com os bombeiros, o caminhão transportava tubos de PVC e o ônibus fazia a linha Barra Funda (SP) – Belo Horizonte (MG). A rodovia precisou ser parcialmente interditada para o atendimento da ocorrência e remoção dos veículos.