Assine
overlay
Início Gerais
ACIDENTE NA BR-381

Acidente entre carretas e carro interdita BR-381 na Quarta-feira de Cinzas

Batida em Nepomuceno causa congestionamento e não há previsão de liberação

Publicidade
Carregando...
Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
18/02/2026 07:15

compartilhe

SIGA
x
Acidente aconteceu no início da manhã e a BR-381 está interditada, sem previsão de liberação
Acidente aconteceu no início da manhã e a BR-381 está interditada, sem previsão de liberação crédito: Redes Sociais/Reprodução

Um acidente com duas carretas e um veículo de passeio interdita, na manhã desta Quarta-feira de Cinzas (18/2), a BR-381, em Nepomuceno (MG), no Sul do estado.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Segundo a concessionária Arteris, a batida ocorreu no km 693 da rodovia, no sentido São Paulo.

A via está interditada e não há previsão de liberação. O congestionamento já chega a cerca de um quilômetro.

Leia Mais

Imagens em redes sociais mostram um incêndio perto de uma das carretas e grande quantidade de destroços espalhados pela pista. Ainda não há informações sobre a dinâmica do acidente e feridos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Matéria em atualização

Tópicos relacionados:

acidente-de-transito br-381 nepomuceno

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay