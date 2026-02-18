Acidente entre carretas e carro interdita BR-381 na Quarta-feira de Cinzas

Um acidente com duas carretas e um veículo de passeio interdita, na manhã desta Quarta-feira de Cinzas (18/2), a BR-381, em Nepomuceno (MG), no Sul do estado.

Segundo a concessionária Arteris, a batida ocorreu no km 693 da rodovia, no sentido São Paulo.

A via está interditada e não há previsão de liberação. O congestionamento já chega a cerca de um quilômetro.

Imagens em redes sociais mostram um incêndio perto de uma das carretas e grande quantidade de destroços espalhados pela pista. Ainda não há informações sobre a dinâmica do acidente e feridos.

Matéria em atualização