Acidente entre carretas e carro interdita BR-381 na Quarta-feira de Cinzas
Batida em Nepomuceno causa congestionamento e não há previsão de liberação
Um acidente com duas carretas e um veículo de passeio interdita, na manhã desta Quarta-feira de Cinzas (18/2), a BR-381, em Nepomuceno (MG), no Sul do estado.
Segundo a concessionária Arteris, a batida ocorreu no km 693 da rodovia, no sentido São Paulo.
A via está interditada e não há previsão de liberação. O congestionamento já chega a cerca de um quilômetro.
Imagens em redes sociais mostram um incêndio perto de uma das carretas e grande quantidade de destroços espalhados pela pista. Ainda não há informações sobre a dinâmica do acidente e feridos.
Matéria em atualização